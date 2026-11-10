Burdur Şeker Fabrikası’nda bıçaklı kavga! Sıra tartışması kanlı bitti

Burdur Şeker Fabrikası’nda kamyoncular arasında sıra bekleme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir sürücü bacağından yaralanırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen diğer kamyoncu gözaltına alındı.

Burdur Şeker Fabrikası’nda yaşanan sıra tartışması kanlı bitti. Akşam saatlerinde fabrikanın alt giriş bölümünde meydana gelen olayda, kamyon bekleme alanında bulunan iki sürücü arasında sıra nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, iki kamyoncu arasında kimin önce sıraya gireceği konusunda başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Gerginliğin kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre sürücülerden biri, yanında bulunan bıçakla diğer kamyoncuyu bacağından yaraladı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan kamyoncuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli gözaltına alındı

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen diğer kamyoncu, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Burdur Şeker Fabrikası’nda yaşanan bıçaklı kavgayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.