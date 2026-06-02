Ataseven'den Müze Çıkışı: "Afyon'da Var, Isparta'da Neden Yok?"

Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Caner Ataseven, Afyonkarahisar Müzesi üzerinden yaptığı değerlendirmeyle Isparta'nın yıllardır çözülemeyen müze eksikliğini yeniden gündeme taşıdı. Ataseven, kentin sahip olduğu tarihi mirasa rağmen hâlâ modern bir müzeye kavuşamamasını eleştirdi.



Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Caner Ataseven, Afyonkarahisar'da hizmet veren yeni müze binasını örnek göstererek Isparta'nın uzun yıllardır devam eden müze sorununa dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ataseven, komşu ilin önemli bir kültür yatırımını hayata geçirdiğini belirterek Isparta'nın da benzer bir vizyon ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Afyonkarahisar Müzesi'nin mimari özellikleriyle Türkiye'nin dikkat çeken kültür yapılarından biri haline geldiğini vurgulayan Ataseven, uzun süren yapım sürecine rağmen kentin önemli bir kazanım elde ettiğini söyledi. Ataseven, Afyonkarahisar'ın kültürel altyapısını güçlendiren bu yatırımın bölge için önemli bir örnek oluşturduğunu kaydetti.

Isparta'nın ise yıllardır müzesiz iller arasında yer aldığına dikkat çeken Ataseven, kent merkezinde faal bir müzenin bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de aktif müzesi bulunmayan sınırlı sayıdaki il arasında Isparta'nın da yer aldığını belirten Ataseven, bu durumun şehrin kültürel potansiyeliyle örtüşmediğini ifade etti.

Özellikle Pisidya uygarlığının önemli izlerini taşıyan Isparta'nın çok daha güçlü bir kültürel tanıtımı hak ettiğini vurgulayan Ataseven, bölgenin arkeolojik ve tarihi değerlerinin modern bir müze aracılığıyla ziyaretçilere sunulmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Ataseven açıklamasında, yıllardır kapalı durumda bulunan kent müzesi konusunun yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, Isparta'nın yalnızca eserlerin sergilendiği bir yapı değil, aynı zamanda mimarisiyle de dikkat çekecek çağdaş bir müze projesine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kentin kültürel kimliğine katkı sağlayacak yeni bir müze yatırımının hem turizm hem de şehir vizyonu açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Ataseven'in değerlendirmeleri, Isparta'nın uzun süredir gündemden düşmeyen müze tartışmalarını yeniden alevlendirdi.