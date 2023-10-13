​ İsrail'in Gazze'ye Yönelik Abluka ve Saldırılarına İlişkin AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı Basın Açıklaması:



Değerli Kamuoyu,İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucunda, masum siviller arasında bulunan çocuklardan yaşlılara kadar 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Yaşanan bu trajedi, dünya genelinde büyük bir endişeye yol açmaktadır.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka, insan hakları ihlallerinin ve insani krizin bir sonucu olarak uzun yıllardır devam etmektedir. Gazze'de yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, hastaneler, okullar, ibadethaneler gibi sivil yerleşim yerleri de acımasızca hedef alınmaktadır. Bu durum, masum sivillerin yaşamlarını tehlikede bırakmaktadır. Şiddetin artması ve sivillerin hedef alınması, barışa ve adalet sağlanmasına katkıda bulunmamaktadır.

Gazze halkı, barış ve adalet talepleriyle direnişlerini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve daha iyi bir gelecek kurmaları için gerekli adımları atmaya davet edilmektedir.

1967 sınırları içinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu sürecin gecikmesi, maalesef bölgeyi daha fazla çatışma ve kan dökmeye sürükleyebilir. Sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları kabul edilemez buluyoruz ve savaşın ahlakına uygun olmadığını vurguluyoruz. Abluka, savaşın değil, katliamın bir sonucudur. Sivillerin cezalandırılması ve masum insanların ölmesi kabul edilemez.

Bölgedeki tüm tarafları, barışın sağlanması için sorumluluk almaya çağırıyoruz. İnsan haklarına saygı, adalet, barış ve insanlık değerleri yolunda atılacak adımların gerekliliğine inanıyoruz.

Bu süreçte, gücümüzün yettiği kadar, tüm platformlarda Daha Adil Bir Dünya'nın mümkün olduğuna dair inancımızı dile getirmeye devam edeceğiz.

Saygılarıyla,

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı