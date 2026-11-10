Isparta Canlı Hayvan Pazarı 33 gün sonra yeniden açıldı

Isparta Canlı Hayvan Pazarı 33 gün sonra yeniden açıldı
ISPARTA
102 Okunma
0

Isparta Canlı Hayvan Pazarı 33 gün sonra yeniden açıldı

Şap hastalığı nedeniyle 7 Ekim’de tedbir amaçlı kapatılan Isparta Canlı Hayvan Pazarı, 9 Kasım itibarıyla yeniden hizmete girdi. Pazarın açılmasıyla birlikte hayvan alım ve satım işlemleri de yeniden başladı.

Isparta’da hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin ve hayvan ticareti yapan vatandaşların beklediği haber geldi. Şap hastalığına karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatılan Canlı Hayvan Pazarı, 33 günlük aranın ardından yeniden kapılarını açtı.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim 2026 tarihinde tedbir amacıyla kapatılan pazar, 9 Kasım 2026 itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

Hayvan alım satımı yeniden başladı

Pazarın yeniden açılmasıyla birlikte yetiştiriciler ve hayvan ticareti yapan vatandaşlar, canlı hayvan alım ve satım işlemlerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

Kapanma sürecinin sona ermesi, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticiler açısından da önem taşıyor.

Yetiştiricilere şap hastalığı uyarısı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, pazarın yeniden açılmasıyla birlikte hayvan sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin önemini bir kez daha hatırlattı.

Yetiştiricilere; hayvan sevklerinde gerekli belgelerin bulundurulması, sağlık şartlarına uyulması, aşılama çalışmalarının aksatılmaması ve biyogüvenlik kurallarına dikkat edilmesi çağrısında bulunuldu.

Yetkililer, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek için yetiştiricilerin alınan tedbirlere titizlikle uymasının önem taşıdığını vurguladı.

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Burdur Şeker Fabrikası’nda bıçaklı kavga! Sıra tartışması kanlı bitti
Isparta Canlı Hayvan Pazarı 33 gün sonra yeniden açıldı
Türkiye’de 58 bin trafik levhası kaldırıldı!
Zindan Mağarası’nda kaya düşmesi tehlikesi! Önlem için proje hazırlanıyor
Vali Erin’den 10 Kasım mesajı: “Var gücümüzle çalışmalıyız”
Isparta Müzesi neden 12 yıldır kapalı? Halıcı’dan tepki
Isparta’da 10 Kasım’da sirenler 2 dakika çalacak
Binali Yıldırım 12 Kasım’da Isparta’ya geliyor
Yazılı Kanyon’da 2 yabancı uyruklu kişi mahsur kaldı
Isparta’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Isparta’da araç yangını paniğe neden oldu
Karkas et fiyatlarında yeni dönem başladı
Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda giriş ücreti 50 TL kalacak
Motorine 5 lira 47 kuruş indirim! Isparta'da fiyat düştü
Türkiye'nin sakin ilçeleri listesinde Isparta'dan 2 ilçe
Isparta'nın içme suyunda iddialar ve 4,5 milyarlık ihale
Isparta TOKİ 1002 Konutlarında sağlık ocağı bekleniyor
Isparta ISUBÜ Rektörü Yılmaz Çatal yeniden atandı
Isparta’da Eski Otogar Kavşağı’nda kaza! Parçalar yola saçıldı
Isparta’da sonbaharın en güzel sürprizi: Palamutlar!
Isparta Müzesi için yeni proje aşaması başladı!
Meteoroloji’den Isparta’ya zirai don uyarısı! Üreticiler dikkat
Isparta-Antalya Yolunda COP31 Tedbiri! Alternatif Güzergâhlar Açıklandı
Isparta’da sonbaharın en güzel adresi Kovada Gölü!
Ruhsatlı silahlara çelik kasa zorunluluğu geliyor!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından kareler
Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerÖlmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Kuyucak Lavanta Turizminde Fiyat Artışı ve Sürdürülebilirlik Krizi:
Kuyucak Lavanta Turizminde Fiyat Artışı ve Sürdürülebilirlik Krizi: "İlk İntiba Çok Önemli"
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta’da 9 odalı mantar tesisi yılda 30 ton üretim yapıyor
Isparta’da 9 odalı mantar tesisi yılda 30 ton üretim yapıyor