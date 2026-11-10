Isparta Canlı Hayvan Pazarı 33 gün sonra yeniden açıldı

Şap hastalığı nedeniyle 7 Ekim’de tedbir amaçlı kapatılan Isparta Canlı Hayvan Pazarı, 9 Kasım itibarıyla yeniden hizmete girdi. Pazarın açılmasıyla birlikte hayvan alım ve satım işlemleri de yeniden başladı.

Isparta’da hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin ve hayvan ticareti yapan vatandaşların beklediği haber geldi. Şap hastalığına karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatılan Canlı Hayvan Pazarı, 33 günlük aranın ardından yeniden kapılarını açtı.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim 2026 tarihinde tedbir amacıyla kapatılan pazar, 9 Kasım 2026 itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

Hayvan alım satımı yeniden başladı

Pazarın yeniden açılmasıyla birlikte yetiştiriciler ve hayvan ticareti yapan vatandaşlar, canlı hayvan alım ve satım işlemlerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

Kapanma sürecinin sona ermesi, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticiler açısından da önem taşıyor.

Yetiştiricilere şap hastalığı uyarısı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, pazarın yeniden açılmasıyla birlikte hayvan sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin önemini bir kez daha hatırlattı.

Yetiştiricilere; hayvan sevklerinde gerekli belgelerin bulundurulması, sağlık şartlarına uyulması, aşılama çalışmalarının aksatılmaması ve biyogüvenlik kurallarına dikkat edilmesi çağrısında bulunuldu.

Yetkililer, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek için yetiştiricilerin alınan tedbirlere titizlikle uymasının önem taşıdığını vurguladı.