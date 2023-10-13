Başkan Şükrü Başdeğirmen, Isparta İçin Yapılanları Anlattı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'da devam eden projeler ve hizmetler hakkında esnaflarla buluştu. Başkan Başdeğirmen, esnaf toplantısında Isparta'da yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Başkan Başdeğirmen, İstiklal Mahallesi'nde Subay Lojmanlarının yan tarafında şehrin en büyük otoparkının inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bu otoparkın 450 araçlık kapasiteye sahip olacağını ve Isparta'nın en büyük otoparkı olacağını açıkladı. Ayrıca, bu otoparkın işletmeciliğini Isparta Belediyesi'nin üstleneceğini söyledi.Esnafların sorularını yanıtlayan Başkan Başdeğirmen, kaldırım düzenlemeleri, aydınlatma çalışmaları ve yeşil alan düzenlemeleri gibi altyapı çalışmalarının şehir genelinde devam ettiğini belirtti. Ayrıca, belediyenin hizmetlerini uygun fiyatlarla sunmaya çalıştığını ve vatandaşların rahatlıkla bu hizmetlerden yararlanabileceğini ifade etti.Başkan Başdeğirmen ayrıca, Andık Deresi Bezgirgan Şelalesi'nin güzelliklerini vurgulayarak, açılışının 13 Ekim Cuma günü saat 18:00'da yapılacağını ve tüm vatandaşları açılışa davet ettiğini söyledi.Esnaflar, Başkan Başdeğirmen'e şehre verdiği hizmetler için teşekkür ettiler ve önümüzdeki dönemde de hizmetlerin devam etmesini dilediler. Başkan Başdeğirmen, 2,5 yıllık görev süresi içinde pandemi nedeniyle yaşanan zorluklara rağmen şehre hizmetlerde bulunduklarını ve devam edeceklerini belirtti.