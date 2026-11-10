Türkiye’de 58 bin trafik levhası kaldırıldı!

Türkiye’de 58 bin trafik levhası kaldırıldı!
ISPARTA
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Türkiye’de 58 bin trafik levhası kaldırıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kara yollarındaki trafik işaretlerini sadeleştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. Türkiye genelinde 58 bin 246 trafik levhası kaldırılırken, bunların 35 bin 247’sini hız sınırı levhaları oluşturdu.

Türkiye kara yollarında trafik işaretlerinin daha anlaşılır ve standart hale getirilmesi amacıyla önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 58 bin 246 trafik levhasının kaldırıldığını açıkladı.

Kaldırılan levhaların 35 bin 247’sinin hız sınırı levhalarından oluştuğunu belirten Uraloğlu, düzenlemeyle sürücülerin yol üzerindeki işaretleri daha kolay takip etmesinin hedeflendiğini bildirdi.

35 bin 247 hız sınırı levhası kaldırıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki yollarda gerçekleştirilen çalışmalarda, trafik işaretleri yeniden değerlendirildi. Gereksiz levha yoğunluğunun azaltılması ve sürücülere daha sade bir trafik düzeni sunulması amacıyla toplam 58 bin 246 levha kaldırıldı.

Bu levhaların 35 bin 247’sini hız sınırı işaretleri oluşturdu.

68 bin 579 kilometrelik yol ağında çalışma yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülen çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan “Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” konulu genelge kapsamında gerçekleştirildi.

İlk etapta günlük ortalama araç trafiği 10 bin ve üzerinde olan 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda düzenlemeler yapıldı. Bu bölümdeki çalışmalar 31 Ağustos itibarıyla tamamlanırken, ilk aşamada 19 bin 61 levha için işlem gerçekleştirildi.

1 Eylül’den itibaren ise kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında çalışmalar sürdürüldü.

Trafik işaretlerinde yeni standart hedefleniyor

Bakan Uraloğlu, düzenlemelerde trafik işaretlerinin mümkün olduğunca azaltılması, ancak ihtiyaç duyulan noktalarda yeterli sayıda levhanın bulundurulması ilkesinin esas alındığını vurguladı.

68 bin 579 kilometrelik yol ağında tamamlanan çalışmalarla Türkiye genelinde trafik işaretlerinin daha sade, standart ve anlaşılır hale getirilmesi hedefleniyor.

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