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Isparta'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçin İlk Adım Atıldı

Isparta'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçin İlk Adım Atıldı
ISPARTA
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Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçin İlk Adım Atıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesiyle çocuklar trafik kültürü bilinciyle geleceğe hazırlanıyor. Küçük yaşlardan itibaren trafikte uyulması gereken kurallar, güvenlik önlemleri gibi trafikte hayat kurtaracak kurallar Eğitim Parkalarında çocuklara uygulamalı olarak öğretiliyor.
TOBB tarafından da desteklenen  sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde “Isparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi” Çünür mahallesinde bulunan 5341 metrekarelik alanda uygulanacak. Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan ve Isparta Belediyesi yetkilileri ile birlikte Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi’nin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunarak bilgi aldı. 
Isparta Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Personeli Melek Şerefli Şençoban, alanın yeni imar planı ile birlikte trafik eğitim parkı olarak düzenlendiğini belirterek Trafik Eğitim Parkı’nın Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi ve ITSO’nun katkılarıyla hayata geçirileceğini söyledi.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ise; Trafik Eğitim parkının yapımında ITSO’nun üzerine düşeni yerine getireceğini söyledi.















 
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