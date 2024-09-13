ITSO, Kaynak Simülatör Cihazlarını Eğitime Kazandırdı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) tarafından, "Isparta Mesleki Eğitim Atölyesi" projesi kapsamında edinilen Kaynak Simülatör Cihazları, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağışlandı. Bu bağışın amacı, kaynak simülatörlerinin daha etkin kullanılması ve mesleki eğitimde kaliteyi artırmak olarak açıklandı.

Düzenlenen devir-teslim törenine ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Tekin katıldı.

Rektör Çatal’dan ITSO’ya Teşekkür

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, ITSO’nun bu katkısının mesleki eğitime büyük bir ivme kazandıracağını belirterek, "Kaynak simülatörleri, öğrencilerimize daha kaliteli eğitim sunmamıza katkı sağlayacak. Bu cihazlar sayesinde sanayiye daha yetkin bireyler kazandırma yolunda önemli bir adım atmış oluyoruz" dedi.

Başkan Çelik: Sanayicilerin Kaynakçı İhtiyacı Artıyor

ITSO Başkanı Metin Çelik, kaynak simülatörlerinin Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve ISUBÜ bünyesindeki Endüstriyel Kaynakçı Eğitimlerinde kullanılacağını açıkladı. Çelik, "Eğitimler, malzeme tasarrufu ve iş kazalarının önlenmesi açısından büyük fayda sağlayacak. Bu eğitimler, öğrencilerin pratik yapma imkânını artırarak sanayideki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Tekin: Daha Etkili Eğitim Sunacağız

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Tekin ise, ITSO’nun desteğinin mesleki eğitim için büyük bir katkı olduğunu belirtti. Tekin, “Meslek liselerimizde verilen eğitimlerin kalitesini artırma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bu simülatörler sayesinde daha nitelikli kaynakçılar yetiştireceğiz” dedi.

Tören, devir-teslim protokolünün imzalanmasıyla sona erdi.