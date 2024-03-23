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Araç Sahiplerini Sevindirecek Haber!

Araç Sahiplerini Sevindirecek Haber!
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 Motorine 1 Lira İndirim Geldi, Araç Sahiplerini Sevindirecek Haber!
Brent petrol piyasasındaki hareketlilik sonucunda motorin fiyatlarında sevindirici bir indirim gerçekleşti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira indirim yapıldı. Bu haber, araç sahipleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmelerine neden oluyor.
Bugün itibarıyla motorin fiyatlarında gerçekleşen 1 liralık indirim, araç sahiplerini rahatlatacak nitelikte. Ancak, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.
21 Mart'ta yaşanan artışların ardından bu indirim, araç sahiplerine bir nefes aldıracak. Güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası:
  • Benzine 43.45 TL
  • Motorine 42.02 TL
  • LPG'ye 22.47 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
  • Benzine 43.36 TL
  • Motorine 41.95 TL
  • LPG'ye 21.93 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları:
  • Benzine 44.22 TL
  • Motorine 42.85 TL
  • LPG'ye 22.37 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları:
  • Benzine 44.44 TL
  • Motorine 43.06 TL
  • LPG'ye 22.01 TL
Araç sahipleri, bu indirimin yakıt masraflarına olumlu yansıyacağını düşünerek sevindirici haberin tadını çıkaracaklar.
 
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