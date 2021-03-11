Kurtuluş savaşı sonrası Türk Milletinin; milli egemenlik mücadelesini, bağımsızlık aşkını, hürriyeti için yaptığı fedakarlıkları, Türk askerinin manevi gücünü ve mücadele azmini en veciz şekilde anlatan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde mecliste okunarak milli marşımız olarak kabul edilmiştir.İstiklal Marşımız, günümüze kadar süren milli birlik ve beraberlik ruhunun simgesidir. Ay yıldızlı bayrağımız göklere her çekildiğinde, milletçe tek bir yürek, tek bir yumruk olduğumuzu, dosta düşmana haykırarak, birlik ve bütünlüğümüzü pekiştiren manevi bir gücü ve İstiklalimizin yüreklerde yanan meşalesi olmuştur.Milli mücadele günlerinde, imkânsızlıklar içerisinde milletimizin gösterdiği büyük kahramanlıklarla, azim ve fedakârlıklarla verilen kurtuluş mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kalplerimizi, ruhlarımızı birleştirmekte, yolumuzu aydınlatmaktadır. Geçmişteki muhteşem mücadelenin şuuruna vararak, milli birlik ve beraberlik içerisinde atalarımızın ve şehitlerimizin emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak en büyük vazifemizdir.100 Yıl önce Mehmet Akif ERSOY tarafından yazılan ve Türk askerine hediye edilen bu marş birliğimize, bütünlüğümüze ve vatanımıza yönelik her türlü tehdit karşısında şanlı bayrağımızın altında toplanmaya hazır milletimizin ortak ifadesi olmuştur. Bu nedenle İstiklal Marşı’nın yazılması ve Milli marş olarak kabul edilmesinin 100. yılı olması nedeniyle TBMM tarafından 2021 yılı “İSTİKLAL MARŞI YILI” olarak kabul edilmiştir.TBMM tarafından kabul edilişinin 100. Yıldönümünde, İstiklal Marşımız gibi bir destanı yazdırarak bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan gazilerimizi ve “Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diye bitirerek en güzel duayı eden vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.