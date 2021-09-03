Çalışma Bakanlığı'ndan zorunlu PCR testi kararı

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 81 ile genelge gönderdi. Buna göre aşı olmayan işçilere PCR zorunluluğu getirildi. Uygulama 6 Eylül'de başlıyor.

TEST SONUÇLARI İŞYERİNDE KAYIT ALTINDA TUTULACAK

TREN YOLCULUKLARINDA DA ZORUNLU OLDU

BİLET İADELERİ YAPILMAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu belirtildi.Aynı zamanda işverenlerin Kovid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesinin istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi" çerçevesinde,Seyahat bilgileri, salgın süresince gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde filyasyon uygulamalarında kullanılmak üzere yetkili makamlarla paylaşılacak.