ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda. Burdur ilinden gelen şahısların Sütçüler ilçesinde izinsiz kazı yapacağı yönünde bilgiler elde edilmiştir.02.Eylüi.2021 tarihinde Sütçüler ilçe J.K.lığı sorumluluk alanında icra edilen faaliyet neticesinde: S.G. (47). V.B. (42), R.E. (51). M.E. (31), R.E, (25), Ş.E. (54) ve Z.E. (50) isimli şahıslar, kazı bölgesinde 2 adet el telsizi, 1 kğ kimyevi gübre, 2 adet 40 m uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet jeneratör,1 adet gaz maskesi, 3, adet hilti, 10 adet hilti uçu, 3 adet su motoru, 45 m su borusu, 15 m uzunluğunda dağcı ipi, 2 adet kürek, 1 adet çapa, 1 adet manivela ve 1 adet balyoz ele geçirilmiş olup, şahıslar suçüstü yakalanmıştır.Ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, olay ile ilgili yakalanan toplam (7) şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.