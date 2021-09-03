Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik için suç işlemeyin

Fiilen SSK’lı bir işte çalışmadığı halde primini kendisi ödeyerek 4/a’lı çalışıyormuş gibi gösterenlerin hem yatırdıkları primler yanar, hem de emeklilikleri iptal ediliyor.

İşte Ahmet Kıvanç'ın o yazısı:

EMEKLİLİĞİNİZ İPTAL EDİLİR

2008 SONRASI İŞE GİRENLERDE SON 7 YIL KURALI YOK