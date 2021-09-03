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EMEKLİLİĞİNİZ İÇİN SUÇ İŞLEMEYİN! EMEKLİLİĞİNİZ İPTAL EDİLİR...

EMEKLİLİĞİNİZ İÇİN SUÇ İŞLEMEYİN! EMEKLİLİĞİNİZ İPTAL EDİLİR...
ISPARTA
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik için suç işlemeyin

Fiilen SSK’lı bir işte çalışmadığı halde primini kendisi ödeyerek 4/a’lı çalışıyormuş gibi gösterenlerin hem yatırdıkları primler yanar, hem de emeklilikleri iptal ediliyor.

 
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, erken emeklilik için sahte sigorta yaptıranları bekleyen riskleri yazdı. Ahmet Kıvanç, "Erken emeklilik için son 7 yıllık çalışma süresinin 3.5 yılını BAĞ-KUR yerine SSK’da geçirmek isteyenler sahte sigortalılığa karşı dikkatli olmalıdır. Fiilen SSK’lı bir işte çalışmadığı halde primini kendisi ödeyerek 4/a’lı çalışıyormuş gibi gösterenlerin hem yatırdıkları primler yanar, hem de emeklilikleri iptal edilir" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Kıvanç'ın o yazısı:
Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK’lılar 5000 ile 5975 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşları 2021 yılı itibarıyla kadınlarda 48, erkeklerde 52 yaştan başlıyor. 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan SSK’lılar ise en az 7000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
Buna karşılık, her iki dönemde sigorta girişi olan BAĞ-KUR’lular en az 9000 prim gününü tamamlamak zorundalar. Kademeli yaşa tabi olanlar, 9000 prim gününü daha geç doldurdukları için aynı tarihte çalışmaya başlayan SSK’lılara göre daha geç yaşta emekli olabilmekte.
Kanuna göre, 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigorta girişi olanlardan birden fazla statüde çalışması bulunanlar, son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde hizmetleri varsa o statüden emekli olabiliyorlar. Bu nedenle, özellikle prim günü az olan BAĞ-KUR’lular daha erken emekli olabilmek için son 3.5 yıl BAĞ-KUR’u bırakıp SSK (4/a) statüsüne geçiyorlar. Buraya kadar her şey normal görünüyor.
Okurlardan bu konuda çok sık soru geliyor. BAĞ-KUR’u bırakıp SSK’ya geçtiklerinde ne zaman emekli olabileceklerini soruyorlar. Ancak, bu yolu kullanmak isteyenlerin çok dikkatli olması gerekiyor.
Çünkü bazı vatandaşlar fiilen SSK statüsünde çalışmadıkları halde bir işyerinden kendilerini SSK’lı (4/a’lı) gösterip, primlerini kendileri ödüyorlar. Çoğu bunun yasal olarak suç olduğunu ve ağır yaptırımları bulunduğunu bilmiyor.

EMEKLİLİĞİNİZ İPTAL EDİLİR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiilen SSK statüsünde çalışmadıkları halde kendilerini SSK’lı gösterenleri tespit ettiğinde prim günlerini siliyor ve yatırdıkları primleri kuruma gelir kaydediyor. Sahte sigorta yaptırmış olduğu emekli olduktan sonra ortaya çıkanların emekliliği iptal ediliyor ve o tarihe kadar ödenmiş olan emekli aylıkları faiziyle geri alınıyor.
Bu süreçte SGK tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinden yararlanmışlarsa sağlık harcamaları da faiziyle birlikte tahsil ediliyor.
SGK ayrıca, hem sahte sigorta yaptıran kişi, hem de sahte sigortalı gösterilen şirket sahip ve yetkilileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Sahte sigorta yaptıranlar ve onları sahte sigortalı gösterenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” ve “özel belgede sahtecilik” hükümleri kapsamında işlem yapılıyor. Resmi belgede sahtecilik suçunda 2 yıldan 5 yıla kadar; yalan beyanda 3 aydan 2 yıla kadar, özel belgede sahtecilikte de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor. İşletmelere ayrıca sahte sigortalı gösterdikleri her ay için, asgari ücret tutarında para cezası veriliyor.
Bu nedenle, erken emekli olmak için fiilen çalışılmadığı halde kendini SSK’lı göstermekten kaçınmak gerekir. Fiilen SSK statüsünde çalışanlar açısından ise bir risk bulunmuyor.

2008 SONRASI İŞE GİRENLERDE SON 7 YIL KURALI YOK
Son 7 yıl kuralı sadece 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanıyor. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar birden fazla statüde çalışmışlarsa tüm çalışma yaşamları boyunca en çok hangi statüde çalışmışlarsa o statüden emekli olabiliyorlar. Hizmet süreleri eşit olanlar ise en son çalıştıkları statüye göre emekliliğe hak kazanıyorlar.
Dolayısıyla, sigorta girişi 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında olanların erken emeklilik amacıyla BAĞ-KUR’dan SSK’ya geçiş yapmalarının bir faydası bulunmuyor.

KAYNAK: HABERTÜRK/AHMET KIVANÇ
 
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