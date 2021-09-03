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Isparta Valisi Seymenoğlu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni Ziyaret Etti

Isparta Valisi Seymenoğlu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni Ziyaret Etti
ISPARTA
G.Tarihi: 03.09.2021 12:32
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Vali Seymenoğlu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni Ziyaret Etti.
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’nı ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu Başkan Ahmet Tural ve birlik bünyesindeki oda başkanlarıyla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu.
Görüşmede içinde bulunduğumuz salgın döneminde esnaf ve sanatkarların alması gereken tedbirler konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Seymenoğlu önümüzdeki hafta açılacak olan okullar dolayısıyla başta servis şoförü esnafı olmak üzere öğrencilerle teması olacak tüm üyelerin aşı yaptırmalarını tavsiye etti. Vali Seymenoğlu “Çocuklarımızın okullarına sağlık riski teşkil etmeden gidip gelebilmeleri açısından servis şoförü arkadaşlarımızın ve servislerde bulunan yardımcı personelin muhakkak aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Öte yandan okul kantini işletmeci ve çalışanlarının da aynı şekilde aşı yaptırmaları çok önemli. Eğitim öğretim faaliyetlerine yüz yüze devam etmek istiyoruz bu konuda herkesin duyarlı davranmasını bekliyoruz” dedi.
Son dönemde yaşanan başta Çandır orman yangını olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen afetlerde yardımlarını esirgemeyen tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkürlerini ileten Vali Seymenoğlu milletimizin en güzel hasletlerinden olan bu birlik beraberlik duygusunun artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
Buluşmadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Birlik Başkanı Tural ise Vali Seymenoğlu’na üzerinde besmele yazan tablo hediye etti.

Bir bir veya daha fazla kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir 2 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir
 
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