Ispartaspor Fuat Buruk ile Anlaştı

Ispartaspor, 2024-2025 sezonu için yeni teknik direktörünü belirledi. Ispartaspor Kulübü Başkanı Gültekin Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, basın mensuplarının huzurunda Fuat Buruk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Özdemir, imza töreninde yaptığı konuşmada, Fuat Buruk'un deneyim ve yeteneklerine olan güvenini vurguladı ve yeni sezonda Ispartaspor'u daha üst sıralara taşımayı hedeflediklerini belirtti. Fuat Buruk da Ispartaspor'da görev alacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, takımı en iyi şekilde hazırlayıp başarılı bir sezon geçirmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Yeni teknik direktör Fuat Buruk'a ve Ispartaspor'a 2024-2025 sezonunda başarılar dileriz.











