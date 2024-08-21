Türkiye Genelinde İşçi Alımı Yapılacak: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İş İlanı
Türkiye'nin büyük kurumu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki taşra teşkilatlarına toplam 256 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İşçi alımları, Bandırma, Bigadiç, Kırka ve Emet'teki bor işletme müdürlüklerinde gerçekleştirilecek.
Alınacak Personel Dağılımı:
- Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: 16 işçi
- Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: 16 işçi
- Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: 162 işçi
- Emet Bor İşletme Müdürlüğü: 62 işçi
Başvuru Şartları ve Süreci:
Başvurular, İŞKUR üzerinden yapılacak. Detaylı bilgiler 26 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanacak. Adayların, İŞKUR’un resmi internet sitesini takip ederek başvuru yapmaları gerekiyor. Alımlar, aşağıdaki bölümlerden yapılacak:
- Makine
- Metal
- Endüstriyel otomasyon
- Kimya teknolojileri
- Elektrik
- Motorlu araçlar teknolojisi
- Harita-tapu-kadastro
Her bölüm için belirlenen sayı ve unvanlar İŞKUR’da ilan edilecek. Başvuru şartları ve detayları hakkında bilgi almak isteyen adayların belirtilen tarihte ilanı takip etmeleri önem taşıyor.