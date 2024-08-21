Türkiye Genelinde İşçi Alımı Yapılacak: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İş İlanı

Türkiye'nin büyük kurumu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki taşra teşkilatlarına toplam 256 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İşçi alımları, Bandırma, Bigadiç, Kırka ve Emet'teki bor işletme müdürlüklerinde gerçekleştirilecek.

Alınacak Personel Dağılımı:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: 16 işçi

16 işçi Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: 16 işçi

16 işçi Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: 162 işçi

162 işçi Emet Bor İşletme Müdürlüğü: 62 işçi

Başvuru Şartları ve Süreci:

Başvurular, İŞKUR üzerinden yapılacak. Detaylı bilgiler 26 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanacak. Adayların, İŞKUR’un resmi internet sitesini takip ederek başvuru yapmaları gerekiyor. Alımlar, aşağıdaki bölümlerden yapılacak:

Makine

Metal

Endüstriyel otomasyon

Kimya teknolojileri

Elektrik

Motorlu araçlar teknolojisi

Harita-tapu-kadastro

Her bölüm için belirlenen sayı ve unvanlar İŞKUR’da ilan edilecek. Başvuru şartları ve detayları hakkında bilgi almak isteyen adayların belirtilen tarihte ilanı takip etmeleri önem taşıyor.