Memura promosyon müjdesi! 10 kat artıyor

Kamu personelinin promosyonunu artırmak için kurumlar devreye girdi. Her kurumdaki promosyon heyetleri ilgili banka yöneticileriyle görüşmelere başladı. Memurların alacağı banka promosyonlarındaki artışların 10 katı bulması bekleniyor.

TEMMUZ ZAMMI GELİRİ ARTIRDI

NASIL BELİRLENİYOR?

ESKİ SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLECEK

Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları konusunda bankaların başlattığı yarış tüketiciye avantaj olarak dönüyor.Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankalar yatırılan ücretlerden daha fazla kazanmaya başladı. Bunun üzerine promosyon ödemelerinde de artış beklentisi arttı.2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; banka promosyonu üç kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyon harcama yetkilisinin başkanlığında yetkili sendika temsilcisi ile kurum temsilcisinden oluşuyor. Bu komisyon bankalarla pazarlık yaparak promosyon alınmasını sağlıyor. Verilecek promosyonun tamamı personele dağıtılıyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor.Komisyonlar süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin de iptali için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak.Kaynak: SABAH