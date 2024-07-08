Devletten 1.500 TL Harçlık Desteği: Tek Şartla!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 yaşını doldurmamış gençlere yönelik yeni bir destek programı başlattı. Bu program kapsamında, dar gelirli ailelerin çocuklarına aylık 1.500 TL ödeme yapılacak.

Destek Programının Detayları

Mali destek programı, ekonomik zorluklarla mücadele eden dar gelirli vatandaşlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu uygulama, kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı.

Tek Şart

Programdan yararlanmak isteyen adayların, terör olaylarından doğrudan etkilenmiş bireyler olmaları gerekiyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Destek programına başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılacak. Nüfus cüzdanı ile en yakın vakfa başvuruda bulunarak, programa dahil olabilirsiniz.

Yardımın Kapsamı

18 yaşını doldurmamış ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken bireyler, bu programdan faydalanarak aylık 1.500 TL ödeme alabilecekler. Bu ödemeler, gıda, barınma, giysi, eğitim ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor.

Başvuru sonuçları, yapılacak incelemelerin ardından başvuru sahiplerine doğrudan bildirilecek.

Bu fırsattan yararlanmak için hemen en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurun!