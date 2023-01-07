Ülkemizin en büyük yatırımcı kamu kuruluşlarından birisi olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ülkemizin 2023 Hedefleri Doğrultusunda Yatırım Yapmaya Devam Ediyor.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’IN’ın liderliğinde ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ’nin öncülüğünde Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün illerini su yapıları ile ihya etmeye, devasa projeler ile yüz yıllık, elli yıllık projeleri yaparak hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ettiklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, ‘Ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ve Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ olarak yatırımlarımızı arttırarak devam etmekteyiz.’ dedi.DSİ Genel Müdürlüğü olarak özellikle son 20 yılda devasa büyüklükte baraj, gölet, sulama tesisi, içmesuyu ve arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisleri, hidroelektrik santralleri inşa ettiklerini çok sayıda derenin ıslahını gerçekleştirdiklerini ve bununla birlikte sosyal yaşam alanları oluşturarak vatandaşların istifadesine sunduklarının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, “ Bu dönemde ülkemiz için su ve sulama yatırımlarında bütün imkânlarımızı seferber ettik ve son 20 yılda yaklaşık 477 Milyar Liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda son 20 yılda; 716 baraj, 481 gölet ve bent, 101 yeraltı depolama tesisi, 1.633 sulama tesisi, 318 toplulaştırma projesi, 326 içme suyu ve atıksu tesisi, 615 HES ve 5.395 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 9.585 adet tesisi hizmete aldık.” İfadelerini kullandı.DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA,’ 2022 sene başı yatırım ödeneğimiz 20,4 Milyar TL iken sağlanan ek ödeneklerle birlikte 2022 yılı sene sonunda 46,17 Milyar Liralık yatırım yaptıklarının altını çizerek, bu kapsamda 62 baraj, 19 gölet ve bent, 50 yeraltı depolama tesisi, 72 sulama tesisi, 21 toplulaştırma projesi, 16 içme suyu ve atıksu tesisi, 10 HES ve 146 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 396 tesisini tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunduk. ’dedi.2023 Yılında Hedefimiz 554 Tesisi Aziz Milletimizin İstifadesine Sunmak2023 yılında hedeflerinin 42,08 Milyar Liralık yatırım yapmak olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, ‘Bu kapsamda 24 baraj, 17 gölet ve bent, 24 yeraltı depolama tesisi, 123 sulama tesisi, 52 toplulaştırma projesi, 10 içme suyu ve atıksu tesisi, 20 HES ve 284 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 554 tesisini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmaktır. Ayrıca İnşallah alacağımız ilave ödeneklerle bu rakamları daha büyük hedeflere taşıyarak aziz milletimizin istifadesine sunacağız.DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, ’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen merkez ve taşra teşkilatlarımızda görev yapan herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. ’dedi.