Gençliğimizin, geleceğimizin, ülkemizin umutlarının ve ideallerinin tam ortasında yer alan, verdikleri eğitimlerle bizleri birer birey olmak için hazırlayan ve insanlıktan bilgiye, birçok konuda kişilik kazanmamız için çabalayan öğretmenlerimiz için 24 Kasım çok önemli bir anlam taşımaktadır.Öğretmenler; Türk Milleti'nin sevgi elçileridir. Aileden sonra çocukların hayata hazırlanmasında büyük rol alan öğretmenler her alanda yenileşmeyi öğreten, kişilik hamurumuza biçim vererek dünyayı kavramamızı sağlayan bağımsızlığı, Ulusal Egemenliğimizi, Cumhuriyeti ve Demokrasiyi koruyan ve yücelten nesiller yetiştirip Türkiye’nin, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinin anahtarıdır.Başöğretmen Atatürk, “Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” söylemiyle gençleri de öğretmenlere emanet eden Atatürk; “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” söylemiyle öğretmenin önemini vurgulamıştır.Tarih boyunca bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Bu sorumlulukla çağdaş uygarlığa ulaşmada kendilerine büyük görevler düşen öğretmenlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin bağımsızlığını sonsuza kadar savunacak ve yaşatacak nesilleri yetiştirmek için, her türlü fedakârlıkta bulunmaya devam edeceklerdir.Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, kutsal görevlerini layıkıyla yerine getiren ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, eğitmeyi ve öğretmeyi ideal olarak benimseyen cefakâr ve vefakâr değerli öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum.