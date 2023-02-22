isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

Berber ve kuaförlerden depremzedelere bakım hizmeti

Berber ve kuaförlerden depremzedelere bakım hizmeti
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Berber ve kuaförlerden depremzedelere bakım hizmeti 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde Berberler ve Kuaförler Odası üyelerince ilimizdeki depremzedelerin saç ve yüz bakımları ücretsiz olarak yapılmaya devam ediyor.
Bu kapsamda son olarak gönüllü berber ve kuaförler, Mihri Hatun Yurdunda misafir edilen depremzedelere saç ve yüz bakım hizmeti verdiler. Berberler Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Demiralay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Isparta Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde Berberler ve Kuaförler odası olarak deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızı sevindirmek ve yanlarında olduğumuzu göstermek adına kıymetli üyelerimizden gönüllü gelen kardeşlerimizle Isparta da bulunan bütün yurtlarda misafir edilen depreme maruz kalan misafirlerimizin, büyük küçük, bay bayan vatandaşlarımızın tıraş ve bakımlarını yapmış bulunmaktayız. Desteklerini esirgemeyen bütün üyelerime meslektaşlarımıza Isparta Berberler ve Kuaförler Odamız adına teşekkür eder saygılarımı sunarım. İyi ki Varsınız” dedi.
 
imageimageimageimage
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bakanlık paylaştı: İşte deprem felaketi sonrası alınan kararlar!
Depremler sonrası kritik hamle: İki yeni kurum geliyor...
Isparta'da ard arda 2 deprem daha meydana geldi
AFAD duyurdu: Depremde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı açıklandı
Bakanlıktan son dakika deprem genelgesi: Artık izin şart oldu
Son dakika: Deprem felaketinde bilanço artıyor! Can kaybında son durum açıklandı...
İşte okulların açılacağı tarihler...Deprem bölgesindeki iller için açıklama
SGK'dan kritik EYT kararı! Deprem felaketi sonrası...
AFAD açıkladı! Depremde can kaybı sayısı artıyor
Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması
İçişleri Bakanlığı, afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını yayımladı
AFAD Başkanı açıkladı: Can kaybı 40 bin 689'a yükseldi
AFAD duyurdu: 'Afetzede Barınma Desteği' başvuruları başladı
Son dakika: Deprem felaketinde 13. gün! Can kaybı sayısı açıklandı
ISPARTA'DA FAHİŞ FİYAT UGULAYAN YANDI!
Bu nefis poğaçaların kahramanı Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi
Gül Duş Showroom Hizmete Açıldı
Enkazdan 260 saat sonra çıkarıldı! Bir detay dikkat çekti...Elinden hiç düşürmedi
Son dakika: Deprem felaketinde 12. gün! AFAD can kaybı sayısını açıkladı!
Tüm camilerde uygulanacak!
Son dakika... Bakan Murat Kurum duyurdu: Kısıtlayacağız!
AFAD duyurdu: Depremzedelere 10 bin liralık destek ödemeleri başladı
İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında en çok bağış yapan firmalar...
AFAD: Can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi
DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-ambalaj-poset-kutu-karton-koli isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Gül Duş Showroom Hizmete AçıldıGül Duş Showroom Hizmete Açıldı17 Şubat 2023
ISPARTA'DA FAHİŞ FİYAT UGULAYAN YANDI!ISPARTA'DA FAHİŞ FİYAT UGULAYAN YANDI!17 Şubat 2023
Bu nefis poğaçaların kahramanı Nur Pastanesi Demirköprü ŞubesiBu nefis poğaçaların kahramanı Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi17 Şubat 2023
Enkazdan 260 saat sonra çıkarıldı! Bir detay dikkat çekti...Elinden hiç düşürmediEnkazdan 260 saat sonra çıkarıldı! Bir detay dikkat çekti...Elinden hiç düşürmedi17 Şubat 2023
Son dakika: Deprem felaketinde 12. gün! AFAD can kaybı sayısını açıkladı!Son dakika: Deprem felaketinde 12. gün! AFAD can kaybı sayısını açıkladı!17 Şubat 2023
Isparta'da ard arda 2 deprem daha meydana geldiIsparta'da ard arda 2 deprem daha meydana geldi22 Şubat 2023
DEPREM DAYANIKLILIK TESTİDEPREM DAYANIKLILIK TESTİ16 Şubat 2023
AFAD duyurdu: Depremde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı açıklandıAFAD duyurdu: Depremde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı açıklandı21 Şubat 2023
Son dakika: Deprem felaketinde 13. gün! Can kaybı sayısı açıklandıSon dakika: Deprem felaketinde 13. gün! Can kaybı sayısı açıklandı18 Şubat 2023
'Türkiye Tek Yürek' ortak yayında yardım kampanyası: İşte toplanan dev bağış miktarı...'Türkiye Tek Yürek' ortak yayında yardım kampanyası: İşte toplanan dev bağış miktarı...16 Şubat 2023
AFAD açıkladı! Depremde can kaybı sayısı artıyorAFAD açıkladı! Depremde can kaybı sayısı artıyor19 Şubat 2023
Tedavisi Yarım Kalmış Ortodonti Hastası Depremzedelerin Tedavisini ÜstenecekTedavisi Yarım Kalmış Ortodonti Hastası Depremzedelerin Tedavisini Üstenecek18 Şubat 2023
Son dakika: Deprem felaketinde bilanço artıyor! Can kaybında son durum açıklandı...Son dakika: Deprem felaketinde bilanço artıyor! Can kaybında son durum açıklandı...20 Şubat 2023
SGK'dan kritik EYT kararı! Deprem felaketi sonrası...SGK'dan kritik EYT kararı! Deprem felaketi sonrası...20 Şubat 2023
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD)Afet Yönetimi Önerilerinde bulundu. Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD)Afet Yönetimi Önerilerinde bulundu. 16 Şubat 2023
Son dakika... Bakan Murat Kurum duyurdu: Kısıtlayacağız!Son dakika... Bakan Murat Kurum duyurdu: Kısıtlayacağız!16 Şubat 2023
İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında en çok bağış yapan firmalar...İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında en çok bağış yapan firmalar...16 Şubat 2023
Tüm camilerde uygulanacak!Tüm camilerde uygulanacak!16 Şubat 2023
AFAD duyurdu: 'Afetzede Barınma Desteği' başvuruları başladıAFAD duyurdu: 'Afetzede Barınma Desteği' başvuruları başladı19 Şubat 2023
Belediye Başkanı Başdeğirmen deprem bölgesinden döndü ‘Yardımlarımız devam edecek’Belediye Başkanı Başdeğirmen deprem bölgesinden döndü ‘Yardımlarımız devam edecek’16 Şubat 2023