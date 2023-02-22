Berber ve kuaförlerden depremzedelere bakım hizmeti

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde Berberler ve Kuaförler Odası üyelerince ilimizdeki depremzedelerin saç ve yüz bakımları ücretsiz olarak yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak gönüllü berber ve kuaförler, Mihri Hatun Yurdunda misafir edilen depremzedelere saç ve yüz bakım hizmeti verdiler. Berberler Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Demiralay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Isparta Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde Berberler ve Kuaförler odası olarak deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızı sevindirmek ve yanlarında olduğumuzu göstermek adına kıymetli üyelerimizden gönüllü gelen kardeşlerimizle Isparta da bulunan bütün yurtlarda misafir edilen depreme maruz kalan misafirlerimizin, büyük küçük, bay bayan vatandaşlarımızın tıraş ve bakımlarını yapmış bulunmaktayız. Desteklerini esirgemeyen bütün üyelerime meslektaşlarımıza Isparta Berberler ve Kuaförler Odamız adına teşekkür eder saygılarımı sunarım. İyi ki Varsınız” dedi.