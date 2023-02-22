Isparta'da saat 21.27'de meydana gelen 2.1 şiddetinde ki depremin ardından ard arda 2 deprem daha meydana geldi.



Isparta'da ikinci deprem saat 23.09'da deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sütçüler olarak açıklandı. Depremi Isparta merkezde birçok kişi de hissetti. Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Sütçüler Şeyhler olan deprem 23.09'da meydana geldi. Şiddeti ise 3.0 olarak açıklandı. Derinlik ise 7.2 olarak ölçüldü.



Günün 3. depremi ise Merkez üssü Sütçüler Şeyhler olan depremin ardından saat 23.42'de merkez üssü Sütçüler Çandır olan 2.6 büyüklüğünde artçı deprem yaşandı.

