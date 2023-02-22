Başkan Tural güven tazeledi;Depremin yaralarınıbirlikte saracağız

6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği genel kurulunda Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, yeniden başkan seçildi. Başkan Tural, deprem felaketinin yaralarının devlet millet işbirliğiyle en kısa sürede sarılacağını söyledi. Halkbank Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler de Başkan Tural’a teşekkür ederek “Böyle bir aile ortamında işbirliği içinde çalıştığımız için çok şanslıyız” dedi.

Antalya’da gerçekleştirilen 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Halkbank Antalya Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler, KOBİ ve Ticari Pazarlama Bölüm Müdürü İbrahim Serkan Akbaş, kooperatif ve oda başkanları katıldı.

ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI

Genel kurulun açılış konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketi nedeniyle ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirten Başkan Tural, yaraların birlikte sarılacağını söyledi. Başkan Tural “Şimdi birlik olma zamanı, felaketin yaralarını sarma zamanı. Tabi ki devlet millet işbirliğiyle en kısa sürede, bu yaralar sarılacaktır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Tabi sözün bittiği yerdeyiz. İçerisinde bulunduğumuz mübarek üçaylar hürmetine Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın inşallah”dedi.

AİLE ORTAMINDA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ

Halkbank Antalya Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler de esnaf ve sanatkarlara esnafın bankası Halkbankası’na sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Gezenerler,“Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 7 aylık bölge koordinatörlüğüm süresince tüm başkan ve yönetimlerine, özellikle iyi niyeti, karakteri, ağabeyliği ve dostluğu için Bölge Birlik Başkanı Ahmet Tural’a çok teşekkür ederim. Ben ve banka personelleri böyle bir aile ortamında işbirliği içinde çalıştığımız için çok şanslıyız. Böylesine kritik günlerden geçerken şikayetlere mahal vermeden, sorunlarımızı içimizde çözebilecek bu yakınlığın devam ediyor olması çok önemli. Ben koordinatör olarak her zaman ulaşılabilir ve çözüm odaklı olmaya devam edeceğim. Sizlerden ricamız bankamız ve ürünlerine sahip çıkmanızdır. Bankamız esnaf bankasıdır. Sizlerin bankasıdır. Çalışanlarımız her zaman fedakarlıkla sizler için milletimiz için çalışmıştır. Çalışmaya da devam edecektir” diye konuştu.

BAŞKAN TURAL’DAN TEŞEKKÜR