Başkan Tural güven tazeledi;Depremin yaralarınıbirlikte saracağız
6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği genel kurulunda Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, yeniden başkan seçildi. Başkan Tural, deprem felaketinin yaralarının devlet millet işbirliğiyle en kısa sürede sarılacağını söyledi. Halkbank Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler de Başkan Tural’a teşekkür ederek “Böyle bir aile ortamında işbirliği içinde çalıştığımız için çok şanslıyız” dedi.
Antalya’da gerçekleştirilen 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Halkbank Antalya Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler, KOBİ ve Ticari Pazarlama Bölüm Müdürü İbrahim Serkan Akbaş, kooperatif ve oda başkanları katıldı.
ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI
Genel kurulun açılış konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketi nedeniyle ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirten Başkan Tural, yaraların birlikte sarılacağını söyledi. Başkan Tural “Şimdi birlik olma zamanı, felaketin yaralarını sarma zamanı. Tabi ki devlet millet işbirliğiyle en kısa sürede, bu yaralar sarılacaktır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Tabi sözün bittiği yerdeyiz. İçerisinde bulunduğumuz mübarek üçaylar hürmetine Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın inşallah”dedi.
AİLE ORTAMINDA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE
ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ
Halkbank Antalya Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler de esnaf ve sanatkarlara esnafın bankası Halkbankası’na sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Gezenerler,“Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 7 aylık bölge koordinatörlüğüm süresince tüm başkan ve yönetimlerine, özellikle iyi niyeti, karakteri, ağabeyliği ve dostluğu için Bölge Birlik Başkanı Ahmet Tural’a çok teşekkür ederim. Ben ve banka personelleri böyle bir aile ortamında işbirliği içinde çalıştığımız için çok şanslıyız. Böylesine kritik günlerden geçerken şikayetlere mahal vermeden, sorunlarımızı içimizde çözebilecek bu yakınlığın devam ediyor olması çok önemli. Ben koordinatör olarak her zaman ulaşılabilir ve çözüm odaklı olmaya devam edeceğim. Sizlerden ricamız bankamız ve ürünlerine sahip çıkmanızdır. Bankamız esnaf bankasıdır. Sizlerin bankasıdır. Çalışanlarımız her zaman fedakarlıkla sizler için milletimiz için çalışmıştır. Çalışmaya da devam edecektir” diye konuştu.
BAŞKAN TURAL’DAN TEŞEKKÜR
Divan Başkanlığını Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Darı’nın yaptığı genel kurulda, TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül’ün mesajı okundu. Genel kurulda tüm delegelerin oyunu alan Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, yeniden Bölge Birliği Başkanlığına seçildi. Başkan Tural, genel kurulun sonunda TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ile şahsını ve yönetimini yeniden göreve layık gören delegelere teşekkürlerini iletti. Başkan Tural “Şu tablo birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda olan kendisiyle TESKOMB yönetiminde de çalışmaktan mutluluk duyduğum, Türkiye’de TESKOMB’u bir marka haline getiren Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül’e teşekkür ediyorum. Bakın ülkemizde ekonomik sıkıntılara rağmen faizler 9 buçuktan 7 buçuğa indi, limitler 350 bin liradan 500 bin liraya çıktı. Plasmanda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’ncü yılına istinaden 100 milyar daha sonra 50 milyar lira kaynak sağlandı. Kooperatif tarihinde şimdiye kadar 95 milyar lira plasman sağlanmış. Bu sene aldığımız plasman 150 milyar lira. Yani, toplamda 250 milyar lira. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hükümetimize, Sayın Genel Başkanımıza, Halkbankası Genel Müdürümüze, Bölge Koordinatörümüze Halkbankamıza teşekkür ediyorum. Esnafımız bu krediden faydalanarak işini geliştiriyor. Ben tekrar bizlere duyduğunuz güvenden dolayı şahsım, yönetim ve denetim kurulum adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi. Genel kurul, aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.