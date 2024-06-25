Tapu Sahipleri Dikkat! E-Devlet'ten SMS Kaydı Zorunluluğu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu sahipleri için önemli bir duyuru yaptı. Arsa ve konut fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle dolandırıcılık girişimlerinin artması, tapu işlemlerinde güvenliği artırma ihtiyacını doğurdu. Bu kapsamda, tapusu olan herkesin e-Devlet üzerinden cep telefonu numaralarını kaydetmeleri zorunlu hale getirildi.

Yeni Dönem Başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapu sahiplerini uyararak, e-Devlet üzerinden "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına cep telefonu numaralarını kaydetmeleri gerektiğini belirtti. Bu sayede, tapu işlemlerinde başlatılan tüm işlemlerden anında haberdar olunabilecek.

Ücretsiz ve Kolay İşlem

E-Devlet üzerinden yapılacak bu işlem tamamen ücretsiz ve oldukça basit. Kişiler, adlarına kayıtlı taşınmazlarla ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında otomatik olarak SMS ile bilgilendirilecekler. Bilginiz ve isteğiniz dışında bir işlem yapılırsa hemen ilgili tapu müdürlüğüyle iletişime geçebilirsiniz.

E-Devlet SMS Tapu Kaydı Nasıl Yapılır?

Tapusu olan herkesin e-Devlet üzerinden SMS tapu kaydı yaptırması gerekiyor. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

e-Devlet şifreniz ve kimlik numaranız ile hesabınıza giriş yapın. Arama bölümüne "TAPU SMS KAYDI" yazın. Gelen "Tapu Telefon Bilgileri Beyan (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)" sonucunu tıklayın. Açılan ekranda cep telefonu numaranızı girerek kayıt tuşuna basın. Gelen doğrulama kodunu yazarak cep telefonunun size ait olduğunu doğrulayın.

Bu işlemden sonra, tüm tapu işlemleri için alınacak her randevuda tarafınıza SMS gönderilecektir. SMS bilgisi olmadan adınıza kayıtlı olan tapularda işlem yapılamaz.

Kişisel Güvenliğinizi Sağlayın

Bu basit adımı atarak kişisel güvenliğinizi sağlayın ve tapuda adınıza habersiz bir işlem yapılmasını engelleyin. E-Devlet üzerinden yapılan SMS kaydı ile tapu işlemlerinde dolandırıcılık girişimlerine karşı korunmuş olacaksınız.