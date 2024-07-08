Banka Hesabında 1.000 TL’si Olanlar Dikkat: 7 Gün Süre Verildi, Hepsi Silinecek!

Banka hesabında 1.000 TL'si olanlara önemli bir uyarı geldi. 7 gün sonunda hesaplarınız silinebilir.

BDDK'dan Yeni Düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarda uzun süredir kullanılmayan hesap bakiyeleri için zamanaşımı süresini önemli ölçüde artırdı. Yeni düzenleme ile bankalarda uzun süre hareket olmayan hesap bakiyeleri için uyarı mektubu gönderilmesi gereken minimum bakiye miktarı 250 TL'den 1.000 TL'ye çıkarıldı.

Uyarı Mektubu Gönderilecek

BDDK'nın aldığı kararla, bankalar bundan sonra 1.000 TL veya üzeri bakiyeye sahip hesap sahiplerine, hesaplarının durumu hakkında bilgilendirici uyarı mektupları göndermekle yükümlü olacaklar. Bu düzenleme, banka müşterilerinin hesaplarında bulunan bakiyeleri konusunda daha bilinçli olmalarını sağlamak ve hesapların korunmasını desteklemek amacıyla yapıldı.

Hesapların Korunması

Yapılan düzenleme ile müşterilerin banka hesaplarında bulunan paralarını daha etkin bir şekilde yönetmeleri teşvik edilerek, gerektiğinde gerekli işlemleri yapmaları sağlanmış olacak. Bankacılık sektöründe uzun süre işlem görmeyen hesaplar için bu düzenlemenin yanı sıra, hesapta herhangi bir aktivite olmaması halinde on yıl sonunda hesap bakiyesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilebileceği de biliniyor.

Önemli Tarih: 15 Temmuz 2024

Bu nedenle, 15 Temmuz 2024 tarihi, uzun süredir kullanılmayan banka hesaplarının durumunu kontrol etmek ve gereken işlemleri zamanında yapmak için önemli bir tarih olarak öne çıkıyor. Banka hesabınızda 1.000 TL veya daha fazla bakiye bulunuyorsa, hesabınızı kontrol etmeyi ve gerekli işlemleri yapmayı ihmal etmeyin.