Milyonlarca Kişinin Beklediği Tazminat Kararı Onaylandı: Gece Yarısı İmzalandı

Tazminatlarla ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu çalışanlarını doğrudan ilgilendiren önemli değişiklikler detaylarıyla açıklandı.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2006 yılında yürürlüğe konulan ve zaman içinde çeşitli değişikliklere uğrayan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararı," 2024 yılı için de geçerli olacak şekilde düzenlendi. İşte yapılan 7 önemli değişiklik:

Özel Hizmet Tazminatı Üst yönetim ve genel idare hizmetleri için cetvellerde değişiklikler yapıldı.

Sayman, ayniyat saymanı ve diğer saymanlar için yeni tanımlamalar getirildi. Eğitim Öğretim Tazminatı Makine ve Tasarım Teknolojisi ile ilgili değişiklikler yapıldı.

Bazı ibareler yürürlükten kaldırıldı. Diğer Tazminatlar Sağlık hizmetleri ve eğitim teknolojileri gibi birçok kategoride düzenlemeler yapıldı.

Yeni tanımlamalar ve düzenlemeler getirildi. Din Hizmetleri Tazminatı Diyanet Akademisi'ne yönelik özel düzenlemeler yapıldı.

Yeni dereceler belirlendi. Adalet Hizmetleri Tazminatı Müdür, Sayman, Ayniyat Saymanı ve diğer saymanlar için tanımlamalar yeniden düzenlendi. Eğitim ve Teknik Programlar Çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim programları için yeni sıralamalar eklendi. Genel Güncellemeler 2024 yılı için geçerli olacak şekilde Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Uygulaması güncellendi.

Yürürlüğe Giriş

Bu değişikliklerle birlikte Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Uygulaması, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu çalışanları için önemli düzenlemeler içeren bu karar, milyonlarca memurun haklarını ve tazminatlarını doğrudan etkiliyor.

Gece yarısı imzalanarak yürürlüğe giren bu karar, kamu çalışanlarının 2024 yılı boyunca yeni tazminat düzenlemelerinden faydalanmalarını sağlayacak.