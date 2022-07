Isparta'da Lavanta Zamanı

Lavender Time in Isparta

Lavanta tarlaları, Keçiborlu İlçesine bağlı Kuyucak Köyü, Davraz dağı ve Eğirdir Soruncak Köyü’nde bulunmaktadır.Kuyucak Köyü'nde 5000 dekarda yetiştirilen lavanta, Türkiye Üretiminin yüzde 90'ını oluşturmaktadır. Üreticisinin yaş veya hasattan sonra kurutarak satışa sunduğu lavanta çiçekleri, fabrikalarda işlenip krem, sabun, yağ, kolonya gibi ürünlere dönüştürülerek tüketicilere ulaştırılmaktadır.Lavantaların çiçek açtığı dönemde mor renkli tarlalar fotoğraf çekimi için uygun alanlardır. Bu dönemde köy ve civarında; yürüyüş, bisiklet ve fotoğraf çekimi aktiviteleri yapılabilir.Sizleri 22-24 Temmuz 2022’de Lavanta Festivali’ne bekliyoruz.Lavender fields are located in Kuyucak Village of Keçiborlu District, Davraz Mountain and Egirdir Sorgun Village.Lavender, which is grown on 5000 decares in Kuyucak Village, constitutes 90 percent of Turkey's production. Lavender flowers, which the producer offers after drying or after harvest, are processed in factories and transformed into products such as cream, soap, oil, and cologne, and delivered to consumers.During the blooming period of lavender, purple fields are suitable areas for photography. During this period, the village and its surroundings; Hiking, cycling and photographing activities can be done.We look forward to seeing you at the Lavender Festival on July 22-24, 2022.A fascinating encounter with the purple fairies of nature!The lavender gardens of Keçiborlu, reminiscent of fairy tale scenes with their unique colors and scents, are waiting for you in Isparta!