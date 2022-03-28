Unutulan motifler geleneksel yöntemlerle yeniden canlandırılıyor

Denizliˈye bağlı Çal İlçesiˈnde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, önemli bir projeye imza attı. Kuruluş, Halı Dokuma Atölyesi kurduUnutulan motiflerin örnekleri bulunarak tamamen geleneksel yöntemlerle yeniden üretimi başladı.Projeye Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) de destek verdi.SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç, iplerin eğrilmesinden kökboyama işlemine kadar geçen tüm evrelerin geleneksel yöntemlerle yürütüldüğünü ifade etti., onbir ay süresince yaklaşık 15 köyde araştırma yapıldığını ve yöreye has motiflerin keşfedildiğini söyledi. Daha sonra geleneksel halı dokuma yöntemlerinin belirlendiğini anlatan Denizli, projeye SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesiˈnin de destek sağladığını kaydetti.ise projeye 15 kadın kursiyerin katıldığını bildirdi. Koçak, tezgâhlarda geleneksel yöntemler ile halının yanı sıra kilim, hediyelik eşya ve çanta dokunduğunu ifade etti.Projeye destek verenise şöyle dedi:ˈˈEskiden ipler nasıl kullanılıyordu? Nasıl eğriliyordu? Koyunun kırkım dönemlerinde yünler nasıl alınıyordu? Kırpma işlemi nasıl yapılıyordu? Boyama süreçleri nasıl gerçekleştiriliyordu? Tümünü belirledik. Aynı yöntemler uygulanmaya başladı.ˈˈProje TRT Haberˈde de konu edildi.İzlemek için lütfen yayın bağlantısını tıklayınız: