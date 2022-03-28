Denizli Çal İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, dokuma geleneğini yaşatmak için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Gençˈin de destek verdiği proje ile unutulan motifler yeniden canlandırılarak halı, kilim, hediyelik eşya ve çantalara dokunuyor.
-Tüm evreler geleneksel yöntemlerle yapıldı
Doç. Dr. Mustafa Genç: ˈˈİplerin eğrilmesinden kökboyama süreçlerine kadar her evre geleneksel yöntemlerle tekrar uygulandı.ˈˈKültürel Mirasˈˈ bağlamında önemli bir proje hayata geçirilmiş oldu.ˈˈ
-Unutulan motifler canlandırılıyor
Denizliˈye bağlı Çal İlçesiˈnde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, önemli bir projeye imza attı. Kuruluş, Halı Dokuma Atölyesi kurdu
Unutulan motiflerin örnekleri bulunarak tamamen geleneksel yöntemlerle yeniden üretimi başladı.
Projeye Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) de destek verdi.
SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç, iplerin eğrilmesinden kökboyama işlemine kadar geçen tüm evrelerin geleneksel yöntemlerle yürütüldüğünü ifade etti.
Çal HEM ve ASO Müdürü Mehmet Denizli, onbir ay süresince yaklaşık 15 köyde araştırma yapıldığını ve yöreye has motiflerin keşfedildiğini söyledi. Daha sonra geleneksel halı dokuma yöntemlerinin belirlendiğini anlatan Denizli, projeye SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesiˈnin de destek sağladığını kaydetti.
Usta Öğretici Zeynep Koçak ise projeye 15 kadın kursiyerin katıldığını bildirdi. Koçak, tezgâhlarda geleneksel yöntemler ile halının yanı sıra kilim, hediyelik eşya ve çanta dokunduğunu ifade etti.
Projeye destek veren SDÜ Öğretim Üyesi Mustafa Genç ise şöyle dedi:
ˈˈEskiden ipler nasıl kullanılıyordu? Nasıl eğriliyordu? Koyunun kırkım dönemlerinde yünler nasıl alınıyordu? Kırpma işlemi nasıl yapılıyordu? Boyama süreçleri nasıl gerçekleştiriliyordu? Tümünü belirledik. Aynı yöntemler uygulanmaya başladı.ˈˈ
Proje TRT Haberˈde de konu edildi.
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