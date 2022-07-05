Demiryolu hemzemin geçitlerine yaklaşım yollarının trafik işaretlerini koymaya ve kaldırmaya karayolunun bağlı olduğu kurum veya kuruluşlar sorumlu ve yetkilidir. Trafiği düzenleme yetkisi olan kuruluş ve kişiler de geçici olarak, aşağıda sayılan yer, hal vedurumlarda düzenleyici trafik işareti koymaya ve bunları kaldırmaya yetkilidir.

Trafik güvenliği nedeni ile, Genel asayiş bakımından gerekli hallerde, konulan trafik işaretleri, iş veya hizmetin bitiminde derhal kaldırılır.

Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenler dışında hiçbir kuruluş veya kişi, kendiliğinden herhangi bir yere trafik işareti koyamaz, mevcut olanların anlam ve niteliğini değiştiremez" denilmektedir.

Bozanönü-Isparta Hattı Bozanönü-Isparta istasyonları arası Isparta Gar girişinde Klm.12+783'de bulunan otomatik bariyerli hemzemin geçitte kauçuk kaplamalar deforme olduğundan ve yolun geometrisinde bozulmalar meydana geldiğinden kauçuk kaplamaların sökülmesi yolun ray ve traverslerinin değişimi yapılıp makineli tamiratından sonra asfalt çalışması yapılması gerekmektedir.Yapılacak olan çalışma iş planına göre bahse konu hemzemin geçit hem çevre yoluna hem de Isparta Şehir Hastanesi yoluna erişimi nedeniyle araç yoğunluğundan dolayıtarihlerinde olacak şekilde planlanmaktadır. Hemzemin geçite ait uydu görüntüsü ve fotoğrafları yazımız ekinde sunulmuştur."Demiryolu Hemzemin Geçitlerde Alınacak Tedbirler Ve Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin;Demiryolu hemzemin geçitlerinde, raydan itibaren her iki yönde 5 metre mesafeden sonraki, demiryolu hemzemin geçidini kesen karayoluna ait yaklaşım yollarının yapım, bakım, onarım ve işletilmeleri ile gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından karayolunun bağlı olduğu kurum veya kuruluş sorumludur.Çalışmalar için Isparta Şehir Merkezinde Atatürk Bulvarı üzeri karayolunun (Atatürk Bulvarı-Doğan Kımıllı Caddesi Kesişim Kavşağından, Miryakefalon Kavşağına kadar Eğirdir yolu karayolu altgeçidi dahil, Isparta Şehir Hastanesi Önü) kapatılması gerekmekte olup, çalışma bölgesi karayolunun trafiğe kapatılması gerekmektedir.