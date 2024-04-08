Isparta'da 65+ ve engellilere ücretsiz otobüs hizmeti ağustosa kadar uzatıldı.

Isparta Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların halk otobüslerinden ücretsiz yararlanma süresi 31 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bu kararla birlikte, halk otobüslerine ücretsiz biniş hizmetinin devam etmesi sağlanacak ve bu süreçte 4 milyon 500 bin lira gelir desteği sağlanacak.



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, meclis üyelerine teşekkür ederek, bu kararın toplumun önemli bir kesiminin faydalandığı bir hizmet olduğunu belirtti. Başdeğirmen, halk otobüslerinin kendi isteğiyle bir ay daha ücretsiz hizmet vereceğini ve mayıs ayından itibaren ise gelir desteğiyle bu hizmetin devam edeceğini ifade etti. Ağustos ayında konunun tekrar görüşüleceğini belirten Başdeğirmen, halk otobüsleri kooperatifine de teşekkür etti.