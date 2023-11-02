MHP Isparta Milletvekili Sayın Hasan Basri Sönmez, TBMM Ziyaretinde Hafız İbrahim Demiralay'ın Portresi İle Onurlandırıldı

MHP Isparta Milletvekili Sayın Hasan Basri Sönmez, TBMM'de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Şino İnşaat'ın sahibi iş insanı İzzeddin Dikmen'i ağırladı. Bu özel buluşmada İzzeddin Dikmen, Isparta'nın kuva-yi milliye reisi ve TBMM 1-6. Dönem Isparta Milletvekilliği yapmış olan Hafız İbrahim Demiralay'ın portresini Sayın Sönmez'e hediye etti.Hediye takdimi sırasında İzzeddin Dikmen, Sayın Sönmez'e yönelik şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyıla girdiği bu günlerde, sayın Sönmez'in, yeni yüzyılda Hafız İbrahim Demiralay gibi Isparta'ya damga vuracağına canı gönülden inanıyorum. Uzun bir süre boyunca Isparta'yı gazi mecliste temsil edeceğine olan inancım tamdır. Kendisinin başarıları her geçen gün artarak devam edecektir."Bu özel ziyaret ve hediye, Isparta'nın tarihindeki önemli isimlerin mirasını sürdürme ve Isparta'nın TBMM'deki temsilini güçlendirme hedeflerine işaret ediyor.