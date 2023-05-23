Isparta Valiliği koordinatörlüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonuyla 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu yıl ikincisi kutlanan etkinliklerin ana teması ise "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, Geleneksel, Sağlıklı" olarak belirlendi.Tören, 23 Mayıs 2023 tarihinde Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirildi. Kadın kooperatifleri tarafından yapılan Isparta yöresel yemekleri sunumuyla açılış yapıldı. Isparta mutfağı, tarihten gelen kültürel birikimiyle beraber İç Anadolu, Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nin çevresel lezzetlerinden de etkilenerek zenginleşmiştir.Isparta'nın coğrafi işaret almış yemeklerinden Samsa, Banak, Hamursuz, Kabune Pilavı gibi birçok yöresel lezzet ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca Isparta, Türkiye'nin gül ve gülyağı üretim merkezi olarak bilinmektedir. Gül, Osmanlı mutfağında tatlı ve içeceklerin yanı sıra bazı ilaçların yapımında da kullanılmıştır. İlginç bir farkındalık yaratmak amacıyla Isparta'da ilk defa Gül Çorbası hazırlandı ve misafirlere sunuldu. Gülün yağlılık oranını, rengini ve tadını koruyan bu özel çorba, ISUBU Şarkikaraağaç Turizm MYO öğretim elemanları tarafından hazırlandı.Türk Mutfağı Haftası boyunca yöresel lezzetler ve etkinlikler devam edecek. Isparta, geleneksel mutfak kültürünü yaşatırken sürdürülebilirlik ve sağlık odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir. Yöreye özgü lezzetler ve gül temalı ürünler, ziyaretçileri ağırlamaktadır.