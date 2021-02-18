BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN REGAİP KANDİLİ MESAJI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Regaip Kandili dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Başkan GÖK mesajında şu ifadelere yer verdi, "Recep, Şaban ve Ramazan aylarının

başlangıcı ile Regaip Kandilini karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Kandillerin, insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, birlik, beraberlik, dayanışma duygularını arttıran geceler olduğuna işaret eden Başkan GÖK mesajında şunları söyledi,” İnsanların kurtuluşuna vesile olan, rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin, dualarının kabul olduğu müstesna gecelerden birini daha idrak edeceğiz. Mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaip Kandiliyle başlayan, bin aydan hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan bu gecenin İslam alemine barış ve huzur getirmesini diler, bu vesile ile tüm Eğirdir’li hemşehrilerimin ve İslam âleminin mübarek Regaip kandilini en içten dileklerimle tebrik ederim. " dedi.