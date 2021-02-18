5 paket halinde, 6.06 gram ağırlığında Metamfetamin maddesi,

1 paket halinde, 35.09 gram Esrar maddesi,

4 paket halinde, 2.99 gram Eroin maddesi,

1 paket halinde, 12.93 gram Bonzai maddesi,

11 adet Sentetik Ecza maddesi,

1 adet Hassas Terazi,

6 adet uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparat,

10 adet 9 mm çapında Tabanca Fişeği,

3 adet sahte olduğu değerlendirilen 100 TL ele geçirilmiştir.

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ15/02/2021 tarihinde İlimiz genelinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda;Toplamda 14 şahıs hakkındasuçundan işlem yapılmış, yine aynı operasyonlarda yakalanarak haklarındasuçundan işlem yapılan,veisimli şahıslar çıkarıldıkları Mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.