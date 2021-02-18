15/02/2021 tarihinde İlimiz genelinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda;
- 5 paket halinde, 6.06 gram ağırlığında Metamfetamin maddesi,
- 1 paket halinde, 35.09 gram Esrar maddesi,
- 4 paket halinde, 2.99 gram Eroin maddesi,
- 1 paket halinde, 12.93 gram Bonzai maddesi,
- 11 adet Sentetik Ecza maddesi,
- 1 adet Hassas Terazi,
- 6 adet uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparat,
- 10 adet 9 mm çapında Tabanca Fişeği,
- 3 adet sahte olduğu değerlendirilen 100 TL ele geçirilmiştir.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.