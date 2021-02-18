Maneviyat ve huzur dolu mübarek günlerin başlangıcı olan ve hayatımıza nice güzellikler katan ulvi gecelerden birisi olan Regaip kandiline ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.Recep, Şaban ve Ramazan aylarının manevi atmosferine de Regaip Kandili ile birlikte girmiş bulunmaktayız. Bu aylar, milletimizin birlik ve beraberliğinin arttığı, aynı duygu ve maneviyatı paylaşan gönüllerin bir araya geldiği çok özel günlerdir.Yüce Allah’ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle, başta Isparta’lı hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecenin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum.