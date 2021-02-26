BAŞKAN VELİ GÖK ECZACILARLA BULUŞTU .



Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ilçemizde hizmet veren Eczacılarla bir araya geldi. Eğirdir’de hizmete giren yatırımlar ve bundan sonraki yapılacak projeler hakkında bilgiler veren Başkan GÖK Eczacılarımızın görüş ve önerilerini önemsediğini ifade etti. Özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızın ve eczacılarımızın büyük kahramanlıkları ve fedakarlıklarından dolayı onlara teşekkür etti.

İlçemiz Pınar Pazarı ve İstasyon Mahallelerinde açılacak olan Sağlık Merkezleri ile ilgilide bilgilendirmelerde bulunan Başkan özellikle kısa bir süre önce İlçemizde yapımı tamamlanarak açılan 63 milyonluk yeni hastanemiz için Eczacılarımızla ve tüm halkımızla hastanemizi daha nasıl güçlendirebiliriz konularında görüş-alışverişinde bulunuldu.

Millet Bahçesi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun hangi amaçlarla kullanılacağı ve diğer yatırımlarla ilgili uzun süren bilgilendirme ve istişare sonrası toplantı sona erdi.

İlçemizde hizmetlerini sürdüren Eczacılar, Başkan Veli GÖK’ün kendilerini dinlediği ve istişare fırsatı verdiği için teşekkür ve memnuniyetlerini dile getirdiler. Toplantıya Eğirdir Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse’de katıldı.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)

