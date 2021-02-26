Son dakika haberi....Bu hafta sonu vergi daireleri açık olacak

Son dakika haberi...Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günü vergi daireleri, yapılandırma ilk taksitlerinin ödenmesi için açık olacak.



İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında; 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine genelge gönderildi. Gelen son dakika haberine göre, genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek/ yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında vergi borcu ödemesi/ yapılandırmasında son tarih olan 1 Mart Pazartesi gününde, vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine “Vergi ve Borç Yapılandırma” konulu genelge gönderildi.



Borç yapılandırma için önemli uyarı

Genelgede, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih 1 Mart 2021 Pazartesi günü olduğu belirtildi.

Genelgede Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşların gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verildiği ifade edildi. Yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği belirtildi.

Bu çerçevede; ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların kanunun getirmiş olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde; yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidebilecek.



Hatalı başvuru yapanlara yeni yapılandırma imkânı

Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından; yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak.

Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak.

