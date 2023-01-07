, Hayırlı Olsun Ziyaretinde BulunduAk Parti Isparta Milletvekili veSayın Süreyya Sadi BİLGİÇ, Diyanet-Sengelerek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Diyanet-Sen Isparta Şube Başkanı Sayın Mevlüt TOSUN ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa ÇELİK, Ahmet KÜTÜK ve Celalettin KÜÇÜKAK hazır bulundu. Ziyarette; sendika Başkanı seçiminden şuana kadar yapılan çalışmalar, karşılaşılan sıkıntılar ile icra edilen faaliyetler hakkında bilgi arzı yapıldı.Diyanet Sen Isparta Şube Başkanı Mevlüt TOSUN, Isparta Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Sayın Süreyya Sadi BİLGİÇ'in nazik ziyaretlerinden dolayı, Diyanet-Sen Isparta Şubesi Yönetimi adına teşekkürlerini sundular.