

Tarih :28.10.2022

Sayı : GS/DD/26

Konu : Basın Bülteni



ANTGİAD Başkanı Sert’ten 29 Ekim mesajı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’inci yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin gençleri olarak Atamızın bıraktığı emanete sonsuza kadar sahip çıkacaklarını belirten Başkan Osman Sert, “Türkiye Cumhuriyeti yıkılmaz bir kale ve ulu bir çınardır. Cumhuriyet bizlere verilmiş en büyük armağandır ve en kıymetli emanettir. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Cumhuriyet’i bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Ey yükselen yeni kuşak! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’inci yıldönümünü büyük bir sevinç ve heyecanla kutladıklarını ifade eden ANTGİAD Başkanı Osman Sert, mesajında şunları kaydetti;

“Cumhuriyet bizlere verilmiş en büyük armağandır ve en kıymetli emanettir. Cumhuriyeti emanet almış gençler olarak Ulu Önder’in bizlere gösterdiği hedeflere durmaksızın ilerlemekte ve bu yolda hız kesmeden yürümekteyiz. Ulu Önder Büyük Atatürk, ‘Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir’ diyerek bizlere çok önemli bir görev verip benzersiz bir emanet bırakmıştır. Biz de ANTGİAD olarak aldığımız bu emaneti daha ileriye taşımak ve yüceltmek için her geçen gün daha fazla çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Büyük Atatürk, gençlere hitaben; ‘Siz genç arkadaşlar, yorulmadan beni takibe ahdetmişsiniz. İşte ben bu sözden çok duygulandım. Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar yorulmamak ne demek? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada dinlenmeden beni takip etmektir. Sizler, yani yeni nesil Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edecekseniz’ diyerek bizleri yorulduğumuz zaman bile durmamaya teşvik etmiş ve cesaretlendirmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinin ışığında fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler olarak cumhuriyetimizi ve bizlere kazandırdığı eşsiz değerleri her daim koruyacak ve hep daha ileriye taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”







Saygılarımla,

Serkan SARIDAŞ

ANTGİAD Genel Sekreteri