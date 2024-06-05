Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Büyükelçileri Ağırladı

Isparta’nın güzelliklerini ve potansiyelini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki heyet, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve oğlu Celal Başdeğirmen ile birlikte Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki 15 ülkenin büyükelçisini belediye girişinde karşıladı. Heyette, AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Belçika Büyükelçisi Paul Huynen, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber, Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, Portekiz Büyükelçisi Virginia Pina, Romanya Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca, Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho yer aldı.

Başkan Başdeğirmen, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Isparta’mız ülkemizin en güzel ve şirin illerinden bir tanesidir” dedi. Isparta’nın tarihi, doğası, turizmi ve tarımı hakkında bilgi veren Başdeğirmen, ekonomik iş birliği imkanlarına da değindi. Isparta’nın sembolü olan gülden, Yalvaç Psidia Antiocheia antik kenti, Eğirdir Gölü, Davraz Kayak Merkezi, Zindan Mağarası ve Yazılı Kanyon gibi önemli turistik noktalara kadar birçok konuda bilgi verdi. Ayrıca, gül, lavanta ve diğer endemik bitkilerle ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşan Başdeğirmen, misafirlere Isparta’nın güzelliklerini keşfetmeleri için gül bahçelerinde gül toplama etkinliğine davet etti.

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Isparta’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Avrupa Birliğindeki diğer meslektaşlarımla birlikte Isparta’da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu ilin güzelliklerini ve zenginliklerini keşfetmenin başlangıç aşamasındayız. Bu sabahtan itibaren gül ile benim tahayyül edebileceğimden çok daha fazla şey yapabildiğinizi keşfettim” dedi. Gülün kozmetikten dekorasyona kadar birçok alanda kullanıldığını gözlemlediğini ifade eden Meyer-Landrut, ilin daha fazla güzelliğini keşfetmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve AB delegasyonu üyeleri, karşılıklı ekonomik alanlarda yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.



