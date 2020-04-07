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Aranan şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı

Aranan şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
ISPARTA
G.Tarihi: 06.04.2020 18:06
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
 Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2020/32)
 
Kolluk birimlerimize gelen ihbar ve şikayetlerde “Milli Dayanışma Kampanyası (Biz Bize Yeteriz Türkiyem)” adı altında Cumhurbaşkanlığınca başlatılan kampanya ve Kamu Kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı yönündeki ihbarların değerlendirilmesi üzerine;
 
05.04.2020 günü İlimiz Zafer Mahallesinde bulunan ikametlerin posta kutularına Biz Bize Yeteriz Türkiyem ve Isparta Belediyesi Logosu bulunan broşürler bırakılarak yardım talep edildiği tespit edilmiş, yapılan bu tespitler üzerine ekiplerimizin yaptığı çalışmalarda ulusal kampanyayı kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan 1991 Isparta doğumlu H. A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan üst aramasında bir miktar söz konusu dolandırıcılıkta kullandığı broşürler elde edilmiş, şüpheli H. A. tamamlanan adli işlemlerin ardından 06.04.2020 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.
 
“Milli Dayanışma Kampanyası (Biz Bize Yeteriz Türkiyem)” dışında herhangi bir kampanya bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın hesap numarası verilerek para veya yardım istenmesi durumunda ya da kamu kurum ve kuruluşlarının adlarını kullanarak yardım talep eden kişilere itibar etmemeleri ve bu tarz yardım talep eden kişi ya da kişileri kolluk kuvvetlerine bildirmeleri önem arz etmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
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