Isparta'da 2 Ayrı Trafik Kazası!







Isparta Eğirdir yolu Akkent Mahallesi mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.F.D İdaresi'ndeki 07 ABJ 354 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetine kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.K ve Ş.T ve Görkem Kaynar yaralandı.Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen Kaynar, tedavisinin dördüncü gününde hayatını kaybetti.Isparta'da diğer bir olaysa çimento fabrikasında meydana geldi.Forklift'in geri manevra yaptığı esnada çarptığı kamyon şoförü hayatını kaybetti.Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.