Isparta Şehir Hastanesi Önünde Yaya Üst Geçidi Çalışmaları Başlıyor

Isparta Şehir Hastanesi önünde yer alan yaya üst geçidi, yürüyen merdivenli şekle dönüştürülecek. Bu kapsamda bölgede yapılacak çalışmalar nedeniyle 10 Haziran 2024 Pazartesi günü belirlenen saatler arasında her iki yönde yollar trafiğe kapatılacak.

Isparta Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “10 Haziran 2024 Pazartesi günü Eğirdir Yolu Karayolları Kavşağından tren geçiş rayı alt kısmından başlayarak Miryokefalon Kavşağına kadar gidiş yönünde saat 17.00-21.00 arası, İl Özel İdaresi Kavşağından Şehir Hastanesi şehir merkezine geliş yönü saat 21.00-24.00 arası üst geçit çalışmalarından dolayı yol trafiğe kapatılacaktır” denildi.

Sürücülerin ve yayaların belirtilen saatler arasında alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur.