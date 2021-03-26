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ISPARTA'DA 57. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI

Isparta okuyor “Evde Kitap Okuma Etkinliği''

ISPARTA'DA 57. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI
ISPARTA
G.Tarihi: 26.03.2021 16:25
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Isparta Düğün Salonları
BASIN BİLDİRİSİ
“Pandemi Sürecinde Yayımcılık ve Kütüphanecilik” teması ile 57. Kütüphane Haftası başlıyor...
Halk kütüphaneleri, verdikleri hizmetler ve gerçekleştirdikleri etkinliklerle toplumsal değişme ve gelişmeye katkıda bulunan kurumlardır. Halk kütüphaneleri, toplumsal yaşamın, ilişkilerin ve gereksinimlerin sonucu olarak ortaya çıkmış amaç ve işlevlerini ise içinde bulundukları tarihsel ve toplumsal koşulların biçimlendirdiği kurumlardır. Her toplumsal kurum gibi halk kütüphaneleri de soysal, ekonomik ve kültürel etkinliğin temel parçalarından olup, toplumun sosyal kalkınmasına yardımcı olacak etkinliklerin yapıldığı merkezlerden biri olmuştur.
“Pandemi Sürecinde Yayımcılık ve Kütüphanecilik” teması ile aynı zamanda Kütüphaneler, ülkelerin hedeflerine ulaşmalarında, bilgi kaynaklarına erişimi evrensel boyutta sunarak tüm kalkınma alanlarına yönelik faaliyetleri destekleyerek sürdürülebilir kalkınmaya önemli bir katkı da bulunmaktadırlar.
Bilginin güç olduğu ve toplumların gelişmesinde başlıca etken olduğu günümüzde kütüphaneler toplumsal eşitsizliğin ve imkan yetersizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarıyla insanlar arasındaki bilgi kaynaklarına erişim konusunda denge unsurunu oluşturmaktadır. Kaynak ve mekan imkanlarıyla kütüphaneler din, dil, yaş, cinsiyet, ırk, sosyal statü farkı gözetmeden tüm insanların eğitim, sosyal faaliyet ve bilgi ihtiyaçlarına yönelik beklentilerini karşılamaktadır. Halk kütüphaneleri toplumun eğitim, kaynak ihtiyacı ve sosyal etkinliklerine yönelik kalkınmasında yardımcı olan kültürel etkinliklere de mekan sahipliği yaparak çizgisini sadece bilgi kaynaklarının bulunduğu mekan kavramından da çıkarmıştır. Bu sayede insanların sosyal etkinlik olarak da kütüphanelere gelmesini sağlamıştır. Sadece bu yıl Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi olarak biz 77.435 kaynağımızla 35.785 üyemize 40.664 ödünç materyal vererek toplamda 207.247 okuyucumuza hizmet vermişiz. Bu hizmetler ülkemizin tüm illerindeki kütüphaneleri tarafından verilmekte olup sürdürülebilir kalkınmada insanlarımıza ve ülkemize büyük katkı sağlanmıştır.
Her yıl Mart ayının son pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sürdürülen 57. kütüphane haftası COVİD-19 pandemi nedeniyle 29 Mart - 02 Nisan 2021 tarihleri arasında kutlanacaktır. Kütüphanemizde; Maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, 2020’de en çok kitap okuyan kullanıcılara ödül töreni, kitap sergisi, sosyal medya üzerinden yayınlanacak çeşitli etkinlikler ve hafta boyunca “Isparta Okuyor” Evde Kitap Okuma Etkinliği 20.30-21.00 saatleri arasında düzenlenecektir.

ISPARTA VALİLİĞİ
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

57. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI
29 Mart - 02 Nisan 2021
(Tema: Pandemi Sürecinde Yayımcılık ve Kütüphanecilik)
29 Mart 2021 Pazartesi
Saat :14:00
  • 2020 Yılında Kütüphanemizden En Çok Kitap Okuyan 3 Okuyucuya Ödül ve Teşekkür Belgelerinin Verilmesi.
-Halil Hamit Paşa Kütüphanesi Çocuk Bölümü
  • Kütüphane Tarihi Konulu Sunum (Sosyal Medyadan Yayınlanacak)
-Halil Hamit Paşa Kütüphanesi Tanıtım Videosu (Sosyal Medyadan Yayınlanacak) -Belgesel Gösterimi “Sıra Dışı Okurlar” Kültür ve Turizm Bakanlığı (Sosyal Medyadan Yayınlanacak)
  • Çocuk Bölümünde Kütüphane Kitaplarından Oluşan Sergi
30 Mart 2021 Salı
Origami Etkinliği “Kedi Ayraç Yapımı” Seher CAN
Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Sosyal Medya Hesabı
Saat :14:00
31 Mart 2021 Çarşamba
Amigurimi Etkinkinliği “Anahtarlık Yapımı” Çilem ÖZDURAY Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Sosyal Medya Hesabı Saat :14:00
01 Nisan 2021 Perşembe
Origami Etkinliği “Kelebek Yapımı” Seher CAN
Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Sosyal Medya Hesabı
Saat :14:00
02 Nisan 2021 Cuma
Origami Etkinliği “Kedi ve Köpek Yapımı” Seher CAN
Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Sosyal Medya Hesabı
Saat :14:00
Hafta Boyunca
Mehmet Akif Ve İstiklal Marşı Konulu Kitap Ve Resim Sergisi (Valilik Binası Önü) Gezici Kütüphane Aracının Hafta Nedeniyle Valilik Binası Önünde Tanıtımı Valiliğe ait duyuru panosunda kütüphane tanıtım sunumunun yayınlanması.
Isparta okuyor “Evde Kitap Okuma Etkinliği. Saat:20:30-21:00”
 
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Bir ‎1 kişi ve ‎şunu diyen bir yazı '‎AIMIN ه PINVTY ISPARTA OKUYOR "Evde Kitap kuma Etkinliği" 20.30-21.00 saatleri arasında 57 KÜTÜPHANE HAFTASI 29 Mart 4 Nisan 2021 MICWAEL PALIN‎'‎‎ görseli olabilir
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