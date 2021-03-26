BASIN BİLDİRİSİ

“Pandemi Sürecinde Yayımcılık ve Kütüphanecilik” teması ile 57. Kütüphane Haftası başlıyor...

2020 Yılında Kütüphanemizden En Çok Kitap Okuyan 3 Okuyucuya Ödül ve Teşekkür Belgelerinin Verilmesi.

Kütüphane Tarihi Konulu Sunum (Sosyal Medyadan Yayınlanacak)

Çocuk Bölümünde Kütüphane Kitaplarından Oluşan Sergi

Halk kütüphaneleri, verdikleri hizmetler ve gerçekleştirdikleri etkinliklerle toplumsal değişme ve gelişmeye katkıda bulunan kurumlardır. Halk kütüphaneleri, toplumsal yaşamın, ilişkilerin ve gereksinimlerin sonucu olarak ortaya çıkmış amaç ve işlevlerini ise içinde bulundukları tarihsel ve toplumsal koşulların biçimlendirdiği kurumlardır. Her toplumsal kurum gibi halk kütüphaneleri de soysal, ekonomik ve kültürel etkinliğin temel parçalarından olup, toplumun sosyal kalkınmasına yardımcı olacak etkinliklerin yapıldığı merkezlerden biri olmuştur.“Pandemi Sürecinde Yayımcılık ve Kütüphanecilik” teması ile aynı zamanda Kütüphaneler, ülkelerin hedeflerine ulaşmalarında, bilgi kaynaklarına erişimi evrensel boyutta sunarak tüm kalkınma alanlarına yönelik faaliyetleri destekleyerek sürdürülebilir kalkınmaya önemli bir katkı da bulunmaktadırlar.Bilginin güç olduğu ve toplumların gelişmesinde başlıca etken olduğu günümüzde kütüphaneler toplumsal eşitsizliğin ve imkan yetersizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarıyla insanlar arasındaki bilgi kaynaklarına erişim konusunda denge unsurunu oluşturmaktadır. Kaynak ve mekan imkanlarıyla kütüphaneler din, dil, yaş, cinsiyet, ırk, sosyal statü farkı gözetmeden tüm insanların eğitim, sosyal faaliyet ve bilgi ihtiyaçlarına yönelik beklentilerini karşılamaktadır. Halk kütüphaneleri toplumun eğitim, kaynak ihtiyacı ve sosyal etkinliklerine yönelik kalkınmasında yardımcı olan kültürel etkinliklere de mekan sahipliği yaparak çizgisini sadece bilgi kaynaklarının bulunduğu mekan kavramından da çıkarmıştır. Bu sayede insanların sosyal etkinlik olarak da kütüphanelere gelmesini sağlamıştır. Sadece bu yıl Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi olarak biz 77.435 kaynağımızla 35.785 üyemize 40.664 ödünç materyal vererek toplamda 207.247 okuyucumuza hizmet vermişiz. Bu hizmetler ülkemizin tüm illerindeki kütüphaneleri tarafından verilmekte olup sürdürülebilir kalkınmada insanlarımıza ve ülkemize büyük katkı sağlanmıştır.Her yıl Mart ayının son pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sürdürülen 57. kütüphane haftası COVİD-19 pandemi nedeniyle 29 Mart - 02 Nisan 2021 tarihleri arasında kutlanacaktır. Kütüphanemizde; Maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, 2020’de en çok kitap okuyan kullanıcılara ödül töreni, kitap sergisi, sosyal medya üzerinden yayınlanacak çeşitli etkinlikler ve hafta boyunca “Isparta Okuyor” Evde Kitap Okuma Etkinliği 20.30-21.00 saatleri arasında düzenlenecektir.29 Mart - 02 Nisan 2021(Tema: Pandemi Sürecinde Yayımcılık ve Kütüphanecilik)29 Mart 2021 PazartesiSaat :14:00-Halil Hamit Paşa Kütüphanesi Çocuk Bölümü-Halil Hamit Paşa Kütüphanesi Tanıtım Videosu (Sosyal Medyadan Yayınlanacak) -Belgesel Gösterimi “Sıra Dışı Okurlar” Kültür ve Turizm Bakanlığı (Sosyal Medyadan Yayınlanacak)30 Mart 2021 SalıOrigami Etkinliği “Kedi Ayraç Yapımı” Seher CANHalil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Sosyal Medya HesabıSaat :14:0031 Mart 2021 ÇarşambaAmigurimi Etkinkinliği “Anahtarlık Yapımı” Çilem ÖZDURAY Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Sosyal Medya Hesabı Saat :14:0001 Nisan 2021 PerşembeOrigami Etkinliği “Kelebek Yapımı” Seher CANHalil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Sosyal Medya HesabıSaat :14:0002 Nisan 2021 CumaOrigami Etkinliği “Kedi ve Köpek Yapımı” Seher CANHalil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Sosyal Medya HesabıSaat :14:00Hafta BoyuncaMehmet Akif Ve İstiklal Marşı Konulu Kitap Ve Resim Sergisi (Valilik Binası Önü) Gezici Kütüphane Aracının Hafta Nedeniyle Valilik Binası Önünde Tanıtımı Valiliğe ait duyuru panosunda kütüphane tanıtım sunumunun yayınlanması.Isparta okuyor “Evde Kitap Okuma Etkinliği. Saat:20:30-21:00”