MTV Ödeyen Tüm Araç Sahipleri Yaşadı! Artık Ücretsiz Oldu

MTV'yi nasıl ödeyeceğini düşünen milyonlarca araç sahibine müjdeli bir haber geldi. Artık tamamen ücretsiz oldu. Araç sahiplerinin her yıl ödemek zorunda oldukları Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksitinin ödeme tarihi yaklaşıyor. 31 Temmuz'a kadar MTV'nin ikinci taksitini ödemek büyük önem taşıyor. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahipleri, gecikme faiziyle karşılaşacak ve her gecikme günü için ek maliyetlerle karşı karşıya kalacak. Bu nedenle, ödemelerin 31 Temmuz'a kadar yapılması, ekstra mali yüklerden kaçınmak için kritik bir öneme sahip.

Tamamen Ücretsiz Olacak

2024 yılında MTV yüzde 58,46 oranında arttı. MTV'yi nasıl ödeyeceğini düşünen milyonlarca araç sahibine müjdeli bir haber geldi. MTV ödemelerinde artık ücretsiz işlem imkanı sunulacak.

ING Bank Kampanyası

ING Bank, MTV ödemelerine yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, 31 Temmuz 2024'e kadar ING kredi kartları ile MTV ödemelerinizi ING Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden 3 taksit halinde ve ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Kampanya Koşulları ve Detayları

31 Temmuz 2024'e kadar ING kredi kartlarınızla Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinizi ING Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden 3 taksit halinde yapabilirsiniz.

İşlemler, ödeme kanalınıza ve tercihinize bağlı olarak ekstrenize taksitli olarak yansıtılacaktır.

Kampanyaya Dahil Olan Kartlar

ING Bonus Kart

ING Pegasus BolBol Classic Kart

ING Pegasus BolBol Premium Kart

ING Bonus Business Kart

ING Light Kart ise sadece bankamız kanallarından yapılan taksit kampanyasına dahildir.

MTV Nasıl Ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlenmiştir. Araç sahipleri MTV ödemelerini e-Devlet, banka veya PTT şubelerinden yapabilirler.

e-Devlet : Araç sahipleri, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca MTV sorgulaması yapabilir ve ödemelerini internet platformu üzerinden gerçekleştirebilirler.

: Araç sahipleri, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca MTV sorgulaması yapabilir ve ödemelerini internet platformu üzerinden gerçekleştirebilirler. Banka ve PTT Şubeleri: Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) ve bankaların resmi web siteleri aracılığıyla ya da PTT şubelerine gidilerek yapılabilir.

Bu kampanya ve ödeme yöntemleri, araç sahiplerinin MTV ödemelerini daha rahat ve esnek bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olacaktır.