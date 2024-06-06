Emeklilere Büyük Müjde: Halkbank'tan 500 TL ParafPara Kampanyası SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B ve 4C… Tüm emeklilere müjde: Artık fatura ödemeyecekler. Halkbank, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekleyen milyonlarca emekliye yüzlerini güldürecek bir kampanya başlattı. Halkbank’tan Emeklilere ve Tüm Müşterilere Sevindiren Haber Hayat pahalılığı karşısında giderek zorlanan emeklilere yönelik yeni bir kampanya duyuruldu. Halkbank, başta emekliler olmak üzere tüm müşterilerini sevindirecek bir adım attı. Banka, faturaları için otomatik ödeme talimatı veren müşterilerine 500 TL'ye varan ‘ParafPara’ hediye edeceğini açıkladı. ParafPara Kampanyası Detayları Halkbank'ın kampanyasına göre, bireysel kredi kartı müşterileri haziran ayı boyunca verecekleri her yeni otomatik fatura talimatı için 50 TL, toplamda ise 500 TL 'ParafPara' kazanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin 30 Haziran 2024 tarihine kadar Paraf Mobil uygulamasına girerek ‘HEMEN KATIL’ butonuna tıklamaları veya 3404'e ‘FATURA’ yazarak SMS göndermeleri gerekiyor. Ardından Halkbank’ta kayıtlı bulunan vadesiz hesaplarından ve bireysel kredi kartlarından otomatik fatura talimatı vermeleri yeterli olacak. Emekli Kart Uygulaması ile Ekonomik Destek Öte yandan, bazı belediyeler de emeklilerin sırtlarındaki ekonomik yükü hafifletmek amacıyla ‘Emekli Kart’ uygulamasını hayata geçirdi. Bu kartlarla emekliler toplu ulaşımda ve faturalarda indirim imkanına kavuştu. ParafParalar 10 Temmuz'da Tanımlanacak Kampanya kapsamında kazanılan ParafParalar, 10 Temmuz 2024 tarihinde müşterilerin kredi kartlarına tanımlanacak. Bu avantajlardan yararlanarak faturalarını daha kolay ödemek isteyen emekliler ve Halkbank müşterileri için büyük bir fırsat sunulmuş oldu.

Halkbank’ın bu kampanyası, özellikle hayat pahalılığı karşısında zorlanan emekliler için önemli bir destek olacak. Milyonlarca emekli, bankanın sunduğu bu avantajdan yararlanarak ekonomik yüklerini bir nebze de olsa hafifletebilecek.



