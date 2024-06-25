Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 81 İldeki Vergi Dairelerine Yeni Talimat: Uzlaşma ve İndirim Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 81 ildeki tüm vergi dairelerine yeni bir talimat gönderdi. Bu talimat kapsamında vergi cezalarında uzlaşmaya gidilmeyecek ve indirim uygulanmayacak.

Yeni Vergi Paketi TBMM'ye Geliyor

Hükümet tarafından hazırlanan yeni vergi paketi, önümüzdeki ay Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak. Bu kapsamda GİB, düzenleme öncesinde önemli bir adım atarak tüm vergi dairelerine kritik bir talimat verdi.

Talimatın Detayları

Uzlaşma Yok: Usulsüzlük, özel usulsüzlük, vergi ve vergi ziyaı cezası gibi devlete ödenmesi gereken cezalar uzlaşma yapılmadan tahsil edilecek. İndirim Yasak: Bu cezalarda herhangi bir indirim teklifinde bulunulmayacak. Uygulama Tarihi: Bu karar, 24 Haziran itibariyle yapılan tüm uzlaşma başvurularında uygulanmaya başlandı.

Vergi Cezaları ve Yapılandırma

Vergi cezalarını indirim olmadan kabul edenler, geçmişte olduğu gibi yapılandırma imkanlarından yararlanmaya devam edebilecek. Bu durum, cezaları ödeyenlerin bazı avantajlardan yararlanmasına olanak tanıyacak.