Doğuştan yürüme engelli olan Zişan Ersoy, hayallerinden ve hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Küçük yaşlardan itibaren öğretmen olma hayalini kafasına koyan Zişan, Lise ve Üniversite eğitimini Ankara'da tamamlayarak hayallerine ulaştı. Zişan hocanın azimli çalışmaları sonucunda, açıktan atama ile Kuran kursu öğreticisi olarak görev yapmaya başladı. Bu başarısı nedeniyle, Diyanet Sen üyesi olarak plaket ve takdirle ödüllendirildi.Diyanet Sen Isparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun, Zişan hocayı çalıştığı kurumda ziyaret etti. Ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Tosun, şunları dile getirdi: "Kuran Kursu Öğreticisi olma hedefiyle azimle çalışan Zişan hocamız, İlimiz Merkez Hace-i Sultan Camii Kuran Kursu'na açıktan atandı. Engelin hiçbir şekilde başarıyı engellemeyeceğini ispat eden Zişan hocamızı görev yaptığı Kuran Kursu'nda ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimi ilettim. Değerli hocama yeni görevinde başarılar diliyorum. Ayrıca engelsiz kardeşlerimize önderlik yapması dolayısıyla hocamı tebrik ediyorum."Zişan Ersoy'un hikayesi, azim ve kararlılıkla engellerin aşılabilmesinin mümkün olduğunu gösteren bir örnek olmuştur. Zişan hocanın başarısı, engelli bireylerin toplumda eşit haklara sahip olabileceğini ve yeteneklerini kullanarak fark yaratabileceğini göstermektedir. Bu başarı, engelli bireylere ilham verirken, toplumun da engellilerin potansiyeline inanmasını sağlamaktadır.