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Via Market Temizlik ve Hijyen Ürünleri: Toplu Tüketim Sektöründe İhtiyaçlarınıza Çözüm!

Via Market Temizlik ve Hijyen Ürünleri: Toplu Tüketim Sektöründe İhtiyaçlarınıza Çözüm!
ISPARTA
G.Tarihi: 06.07.2023 01:28
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Via Market Temizlik ve Hijyen Ürünleri: Toplu Tüketim Sektöründe İhtiyaçlarınıza Çözüm!
Isparta'da toplu tüketim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temizlik, hijyen ve ambalaj ihtiyaçları, işletmelerin başarısı ve müşteri memnuniyeti açısından son derece önemlidir. Bu noktada doğru temizlik ve hijyen ürünleri seçimi, işletmelerin sürdürülebilirliğinde büyük rol oynamaktadır. İşte bu noktada Via Market Temizlik ve Hijyen Ürünleri olarak, toplu tüketim alanlarının çözüm ortağı oluyoruz.
Firmamız, toplu tüketim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere özel olarak tasarlanmış, hijyenik ve kaliteli temizlik, hijyen ve ambalaj ürünleri sunuyor. Deneyimli kadromuz ve geniş ürün yelpazemizle, işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarıyoruz.

Toplu tüketim alanlarındaki hijyen standartları son derece önemlidir. Bu nedenle, Via Market Temizlik ve Hijyen Ürünleri olarak, işletmenizin hijyenik koşullarını korumak için özel üretilmiş ürünlerimizle hizmet vermekteyiz. İster temizlik, ister hijyen, isterse ambalaj ürünleri olsun, geniş ürün yelpazemizle her türlü ihtiyacınıza uygun çözümler sunmaktayız.
İşletmenizin temizlik, hijyen ve ambalaj ihtiyaçları için Via Market Temizlik ve Hijyen Ürünleri'ne güvenebilirsiniz. Sizlerin işlerinin başarısı ve müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir. Bu nedenle, kaliteli ve hijyenik temizlik ve hijyen ürünlerimizle sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz.
Via Market Temizlik ve Hijyen Ürünleri, toplu tüketim alanlarının çözüm ortağıdır! Siz de işletmeniz için en uygun temizlik, hijyen ve ambalaj ürünleri için hemen bizimle iletişime geçin.

Isparta'da birçok ürünü uygun fiyata bulabileceğiniz Via Market'te  Temizlik ve hijyen ürünleri kategorisinde şunlardan bazılarını bulabilirsiniz:
  1. Temizlik malzemeleri: Genel temizlik için kullanılan deterjanlar, sıvı sabunlar, temizlik bezleri, süngerler, cam temizleyiciler, temizlik ekipmanları vb.
  2. Hijyenik ürünler: El hijyeni için el dezenfektanları, antibakteriyel sabunlar, el kurutma makineleri, el temizleme pedleri, hijyenik peçeteler vb.
  3. Yüzey dezenfektanları: Masa, tezgah, dolap gibi yüzeylerin dezenfeksiyonu için kullanılan sprey veya temizleme bezleri ile uygulanan dezenfektanlar.
  4. Tuvalet temizliği: Tuvalet dezenfektanları, tuvalet kağıtları, tuvalet fırçaları ve temizleme tabletleri gibi ürünler.
  5. Hijyenik pedler ve ped kovaları: Hijyenik bakım odalarında kullanılan pedler ve ped kovaları gibi ürünler.
Via Market Temizlik ve Hijyen Ürünleri, ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunarak işletmenizin hijyen standartlarını yükseltmenize yardımcı olacaktır. En kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin edebilir, müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz.
Via Market Temizlik ve Hijyen Ürünleri'ne aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

 Telefon: 0 544 777 37 99
 Website:www.viamarket.com.tr
 Adres: Çünür Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi 5323 Sokak, Çünür Life Apartmanı No:3/1 A101 Yanı, Isparta

Unutmayın, işletmenizin temizlik ve hijyenine önem vermek, müşteri memnuniyetini artıracak ve başarınızı destekleyecektir. Via Market Temizlik ve Hijyen Ürünleri olarak, size en iyi hizmeti sunmak için buradayız.
 

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Peçete Ve Temizlik Kağıtları Grubu
  • Hareketli Havlu
  • Jumbo Tuvalet Kağıdı
  • İçten Çekme Tuvalet Kağıdı
  • Ev Tipi Tuvalet Kağıdı
  • Koparmalı El Havlusu
  • Dispanser Peçete
  • Z Havlu
  • Servis Kare Peçete 24x26-30x30-40x40
  • Garson Katlama Peçete
  • 21 cm Hareketli Havlu
  • Hareketli Havlu
     
Dispanserler
  • Haraketli Havlu Makinaları
  • Z Katlı Havlu Aparatları
  • Alttan Çekmeli Jumbo Tuvalet Kağıdı Aparatları
  • İçten Çekme Tuvalet Kağıdı Aparatları
  • Sıvı Sabunluk Aparatları
  • Köpük Sabun Aparatı
  • Dispanser Peçete Aparatı
  • Klozet Kapak Örtüsü Aparatı

 

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DİĞER ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE;
Deterjan ısparta
Kağıt havlu
Hareketli havlu
Sensörlü makine havlusu
21 cm havlu
Peçete
Z havlu
Dispanser
Kolonya
Tulum 
Kullan at tulum
Bone
Galoş
Plastik kaşık çatal
Saplı faraş
Yüzey temizleyici
Çamaşır suyu
Deterjan
Yumuşatıcı
Yağçöz
Sıvı bulaşık deterjanı
Sıvı makina deterjanı
Camsil 
Cam suyu
Yer bandı
Kaydırmaz bant
Sarf plastik malzeme
Çöp konteyneri 
Islak mop
Nemli mop
Mop Aparatı
Mop arabası
Kat servis arabası
Kat temizlik arabası
Eldiven
Cerrahi eldiven
Çöp poşeti
Çöp torbası
Sızdırmaz kap
Kireç çözücü
Genel temizlik
Tuz ruhu
Fiber temizlik bezi
Yanmaz battaniye
İlk yardım çantası
Çelik burunlu bot ayakkabı
Fosforlu yelek
İş elbiseleri
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