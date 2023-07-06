İkinci El Araçların Sıfır Fiyatından Yükseğe Satılması Yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ikinci el araçların fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklandı. Bu kararla birlikte ikinci el araç satışlarında yeni bir dönem başlamış oldu.



Resmi Gazete'de yayımlanan karar metninde, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyatla ilan yoluyla pazarlanmasının, ikinci el araç ticareti olarak kabul edildiği belirtilmektedir. Bu nedenle, 1 Ocak 2024 tarihine kadar ikinci el araçların bu şekilde fiyatlandırılması yasaklanmıştır.

Karara ek olarak, ikinci el araçların satışının yapıldığı internet satış siteleri de bu yasağa aykırı davranan ilan sahiplerinin bilgilerini Ticaret Bakanlığı'na iletmekle yükümlüdür.

Ticaret Bakanlığı'nın yetkisiyle belirtilen yönetmelik değişikliği ise 15 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu değişiklikle birlikte, ikinci el araçların sınıfı, markası, tipi, cinsi, model yılı ve eklenen aksesuar veya donanımlara bağlı olarak belirlenebilecek azami fiyat tutarı veya oranı, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenebilecektir.

Bu düzenleme ile ikinci el araç piyasasında fiyatların kontrol altına alınması, ticaretin şeffaflığının sağlanması ve tüketicilerin korunması hedeflenmektedir.

